قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: مدّد النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين عقده مع توتنهام الإنكليزي لأربعة أعوام إضافيّة، وذلك بحسب ما أعلن النادي اللّندني.

وجدّد الدّولي البالغ 29 عامًا والذي انتقل إلى توتنهام في 2015 من باير ليفركوزن، ارتباطه بسبيرز حتى 2025 بعد التوصل إلى اتفاق يقضي برفع راتبه.

وقال سون في بيان "أنّه أصلًا لشرف كبير لي أن ألعب هنا لمدّة ستّة أعوام. لقد أظهر النادي احترامًا هائلًا تجاهي، ومن الواضح أنّي سعيد بوجودي هنا".

واعتبر الكوري الجنوبي الذي سجّل 22 هدفًا في 51 مباراة خاضها الموسم الماضي في جميع المسابقات، توتنهام " بمثابة منزلي، لاسيما في ما يتعلق بالمشجّعين، اللّاعبين والطاقم. لم يكن من الصعب اتخاذ القرار، كان الأمر سهلًا. أنا سعيد بوجودي هنا وسأكون مسرورًا برؤية المشجعين مجدّدًا"، في إشارة إلى السماح بعودة الجمهور إلى الملاعب الموسم المقبل بعدما غاب عن المدرجات الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.

شراكة هجوميّة

وفرض سون نفسه من ركائز الفريق اللّندني منذ وصوله، مسجّلًا 107 أهداف في 280 مباراة خاضها بقميصه في شراكة هجومية ضارية مع هاري كاين الذي لم يحسم مستقبله مع النادي حتى الآن في ظلّ رغبته في الانتقال إلى منافس قادر على إحراز الألقاب.

ووجّه المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي خلف مواطنه جوزيه مورينيو في تدريب توتنهام، تحذيرًا الأسبوع الماضي للطامعين بخدمات الهدّاف كاين بالتأكيد أنّ "لاعبنا، نقطة على السطر".

ورغم جهود كاين التي قادته إلى أن يكون هدّاف الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المنصرم، عجز توتنهام عن حجز مكانه بين الأربعة الأوائل وسيغيب بالتالي عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليًا.

وارتبط اسم كاين بانتقال محتمل إلى بطل الدوري مانشستر سيتي الساعي إلى تعويض رحيل هدّافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو المنتقل إلى برشلونة الإسباني كلاعب حرّ بعد انتهاء عقده مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وقبل أن يسدل الستار على منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز الذي أنهاه توتنهام سابعًا، أبدى كاين رغبته بالبحث عن فريق يلبّي طموحاته كهدّاف من الطراز الرفيع.

احتكار كاين

ويتبقى لقائد منتخب إنكلترا الذي يبلغ عامه الـ28 في 28 الحالي، ثلاثة أعوام حتى انتهاء عقده مع توتنهام، في حين أكّد النادي مرارًا أن لاعبه ليس للبيع ما قد يشكّل عائقًا أمام طموح الهدّاف الفتّاك.

وكان المدرب الجديد لسبيرز نونو سانتو واضحًا بشأن مسألة كاين، متوقّعًا عودة الأخير للانضمام إلى المعسكر التحضيري للموسم المقبل بعد استعادة طاقته إثر المجهود الذي بذله في قيادة إنكلترا إلى نهائي كأس أوروبا للمرّة الأولى في تاريخها.

وشدّد البرتغالي الذي تمّ التعاقد معه في 30 حزيران/ يونيو أي بعد أكثر من شهرين على إقالة مواطنه مورينيو، على أنّ "هاري لاعبنا، نقطة على السطر. لا حاجة للحديث عن أي شيء آخر".

تعاقد توتنهام

تعاقد توتنهام مع المدير الرياضي السابق في يوفنتوس الإيطالي فابيو باراتيتشي للعمل بجانب مدير الأداء ستيف هيتشن، لكن هذا التغيير لم يعطِ ثماره حتى الآن على صعيد الانتقالات الصيفية المعدومة حتى الآن بالنسبة للنادي اللّندني.

وستكون المباراة الرسميّة الأولى لمدرب ولفرهامبتون السابق في مواجهة مانشستر سيتي في 15 آب/ أغسطس في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.