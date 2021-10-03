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باريس : أوقف رين الانتصارات المتتالية لضيفه باريس سان جرمان المتصدر وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 2 صفر الأحد في المرحلة التاسعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل غايتان لابورد (45) وفلافيان تايت (46) الهدفين.

وحرم رين مضيفه من الفوز التاسع تواليا فتجمد رصيده عند 24 نقطة في الصدارة، فيما صعد أصحاب الأرض إلى المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وخاض باريس سان جرمان المباراة بتشكيلته الأساسية التي تغلبت على مانشستر سيتي الانكليزي 2 صفر الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا باستثناء لاعب الوسط الاسباني أندير هيريرا الذي فضل عليه المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مواطنه أنخل دي ماريا.

وعاد ميسي إلى تشكيلة النادي الباريسي محلياً بعدما غاب عنها في مباراتيه الأخيرتين، ومرة أخرى حرمته العارضة من افتتاح غلته التهديفية في الدوري بعدما فعلها في دوري الأبطال في مرمى مانشستر سيتي.

وقدم رين مباراة رائعة حرم فيها ضيوفه من المساحات فشدد الخناق على الثلاثي الهجومي الضارب ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، كما تألق حارس مرماه الدولي السنغالي الفريد غوميس في أكثر من مرة في التصدي لمحاولات الضيوف.

واقتنص أصحاب الأرض الفوز في غفلة من دفاع النادي الباريسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والأولى من الثاني، لم تنفع معها تبديلات بوكيتينو بإشراكه مواطنه ماورو إيكاردي وهيريرا والهولندي جورجينيو فينالدوم مكان نيمار والسنغالي إدريسا غانا غي والإيطالي ماركو فيراتي.

وقال بوكيتينو "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولكن بعد ذلك قدمنا أفضل 25 30 دقيقة في الموسم. من المؤسف أننا لم نسجل".

بوكيتينو راضٍ

وأضاف الأرجنتيني "كانت لعبة مفتوحة. في هذا النوع من المواقف، هناك فريق واحد لديه الثقة والآخر لديه الإحباط. لكن بشكل عام أنا راضٍ، لقد صنعنا الكثير من الفرص".

وأهدر ميسي فرة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة رائعة من المدافع الدولي المغربي اشرف حكيمي اثر هجمة مرتدة فسددها من مسافة قريبة ارتطمت باحد المدافعين وشتتها زملاؤه (7).

ورد لابورد بتسديدة "على الطاير" من مسافة قريبة بين يدي حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما على دفعتين (10)، وأخرى للدولي الغاني كمال الدين سليمانا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (21).

وأهدر نيمار فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة على بعد خمسة أمتار بعد خطأ دفاعي لكنه سددها في المدرجات (23).

وحذا حذوه مبابي اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من ميسي داخل المنطقة سدها برعونة فوق المرمى (25).

وحرمت العارضة ميسي من افتتاح غلته التهديفية في الدوري بردها تسديدته اليسارية من ركلة حرة مباشرة (31).

ونجح رين في افتتاح التسجيل عبر لابورد عندما استغل تمريرة عرضية من سليمانا من الجهة اليسرى تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين دوناروما (45).

وهو الهدف السادس للابورد هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر ردة فعل الفريق الباريسي مطلع الشوط الثاني فاجأه أصحاب الأرض بهدف ثان مبكر عبر تايت بعد 18 ثانية فقط عندما تلقى تمريرة من لابورد (46).

وكاد سليمانا يضيف الثالث بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (62).

وقلص باريس سان جرمان الفارق بهدف لمبابي لكنه الغي بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (67).

ورغم تبديلات بوكيتينو بقيت النتيجة على حالها بل أن رين حصل على ركلة جزاء اثر خطأ لحكيمي بحق لابورد داخل المنطقة لكنها الغيت بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد (81).

وفي مباريات أخرى، تعادل لوريان مع كليرمون فيران 1 1، وفاز نانت على تروا بهدفين نظيفين، وأنجيه على متز 3 2، وموناكو على بوردو بثلاثية نظيفة.