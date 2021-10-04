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باريس: تراجعت اليابانية ناومي أوساكا خمس مراتب في تصنيف رابطة اللّاعبات المحترفات في كرة المضرب وأصبحت خارج قائمة اللّاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى منذ فوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2018، فيما واصلت التونسية أنس جابر تسلّق المراتب بصعودها إلى المرتبة 14، الأفضل في مسيرتها الإحترافية.

ولم تشارك النجمة اليابانية المصنّفة أولى عالميًّا سابقًا، في أي دورة منذ إقصائها في الدور الثالث من فلاشينغ ميدوز الشهر الماضي، لتتراجع إلى المركز الثاني عشر ، وهو أدنى مركز لها منذ ما قبل أوّل لقب لها من الألقاب الأربعة في البطولات الأربع الكبرى في أميركا المفتوحة قبل ثلاث سنوات، حين تغلّبت على الأميركية سيرينا وليامس.

وكانت أوساكا انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ولم تشارك في بطولة ويمبلدون العام الحالي، حفاظاً على صحتها الذهنية.

من جهتها، قفزت الإسبانية غاربيني موغوروسا حاملة لقبَين في البطولات الأربع الكبرى، إلى المركز السادس بعد فوزها بلقب دورة شيكاغو الأميركية الأحد على حساب جابر التي واصلت تسلّق المراتب بارتقائها إلى المركز الرابع عشر، وهو أعلى تصنيف في مسيرتها الإحترافية.

ولدى الرجال، لم يحصل أي تغيير لدى العشرة الأوائل، رغم اقتراب النروجي كاسبر رود (10) من السويسري روجيه فيدرر (9)، بعد فوزه بدورة سان دييغو الأميركية، حيث أصبح الفارق بينهما 150 نقطة فقط.

وبقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدّراً أمام الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9077 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 7115

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5285

4- البولندية إيغا شفيونتيك 4756

5- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4668

6- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4595 (+3)

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4376 (-1)

8- الأميركية صوفيا كينن 4190

9- اليونانية ماريا ساكّاري 4055 (+1)

10- السويسرية بيليندا بينتشيتش 3835 (+2)

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12- اليابانية ناومي أوساكا 3326 (-5)

14- التونسية أنس جابر 3220 (+2)

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11633 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 10575

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8175

4- الألماني ألكسندر زفيريف 7603

5- الروسي أندري روبليف 6130

6- الإسباني رافايل نادال 5815

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5173

8- النمسوي دومينيك تيم 4495

9- السويسري روجيه فيدرر 3765

10- النروجي كاسبر رود 3615