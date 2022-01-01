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الرياض: خطف الشباب فوزاً مثيراً من مضيفه الأهلي، عندما تغلب عليه 4-3 السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام منافسات المرحلة الخامسة عشرة من بطولة السعودية لكرة القدم.

سجل للشباب، محمد مجرشي، (خطأ في مرماه 16) والأرجنتيني إيفر بانيغا (18) وهتان باهبري (71) والنيجيري أوديون إيغالو (73)، فيما سجل للأهلي، هيثم عسيري (39) والمقدوني إزغان أليوسكي (44) وعبدالرحمن غريب (52).

وحافظ الشباب الوصيف على فارق النقطة بينه وبين الاتحاد المتصدر الذي خاض مباراة اقل، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، في حين تراجع الأهلي للمركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

وجاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين لكن الشباب سجل هدفين سريعين الاول عندما سدد إيغالو كرة قوية ارتطمت بالقائم وعادت لترتطم بالمدافع مجرشي وتأخذ طريقها داخل المرمى (16.

ولم تمض دقيقتان حتى عزز الشباب تقدمه بهدف ثان عندما توغل بانيغا داخل منطقة الجزاء متجاوزاً أكثر من مدافع ولعب الكرة على يسار محمد العويس (18).

وأضاع الأهلي فرصة لتذليل الفارق عندما انفرد هيثم عسيري بالمرمى وأطاح بالكرة فوق العارضة (22).

وبعد عدة محاولات قلص الأهلي الفارق عندما ارتقى عسيري لكرة وصلته من الركنية ولعبها على يمين فواز القرني (39).

وحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها أليوسكي ولعب الكرة قوية على يسار فواز القرني مدركا (44).

وفي الشوط الثاني ومن هجمة سريعة تمكن الأهلي من التقدم بالنتيجة عندما انطلق عبدالرحمن غريب بكرة من منتصف الملعب ومررها لزميله مجرشي الذي اعادها له لينفرد بالمرمى ويلعبها قوية في سقف المرمى (52).

ورد الشباب بهدفين الاول من هجمة عندما تلقى باهبري كرة داخل منطقة الجزاء صوبها على الطائر على يسار محمد العويس (71)، في حين اضاف ايغالو الثاني مانحا الفوز لفريقه.

وانتزع النصر ثلاث نقاط ثمينة، بفوزه الصعب على مضيفه الفتح بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي اندرسون تاليسكا في الدقيقة (75).

وقفز النصر بهذا الفوز للمركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق الأهداف عن ضمك الرابع، فيما بقي الفتح على. صيده السابق 16 نقطة .

ودخل الفتح المباراة وسط غياب أكثر من 20 لاعباً بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، واعتمد على عدد من اللاعبين البدلاء والشباب لتعويض الغياب.

واستعاد التعاون توازنه بعدما تغلب على ضيفه ضمك 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتكفل بثلاثية التعاون، المولدافي لوفانور هنريكي الذي سجل هدفين (18 و65) قبل أن يضيف زميله الباراغوياني اليخاندرو روميرو الهدف الثالث في الدقيقة (82).

ورفع التعاون رصيده إلى 14 نقطة، بينما بقي ضمك على رصيده السابق 26 نقطة .

وحقق أبها فوزاً مهماً على ضيفه الرائد (1-0).

وجاء هدف فوز أبها بعد عرضية من تي فريدي فشل المدافع في إنقاذها واصطدمت في قدم زميله رينيه سانتوس الذي حولها بالخطأ في شباك فريقه (62).

ورفع أبها رصيدة بهذا الانتصار إلى 18 نقطة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة.