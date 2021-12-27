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الرياض: واصل الشباب مطارده اتحاد جدة المتصدر عندما حافظ على فارق النقطة الواحدة الفاصلة بينهما بفوزه على ضيفه التعاون 3-1 الإثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل النيجيري أوديون إيغالو (24) والبرازيلي كارلوس جونيور (36) وهتان باهبري (82) أهداف الشباب، والبرازيلي أياغو سانتوس (33) هدف التعاون.

وانفرد الشباب بالمركز الثاني برصيد 28 نقطة مستغلا تعثر شريكه السابق ضمك أمام ضيفه الباطن 1-1 السبت في افتتاح المرحلة، وأبقى على فارق النقطة الواحدة عن اتحاد جدة الذي قلب الطاولة على ضيفه الاتفاق عندما حول تخلفه بثنائية نظيفة الى فوز 3-2 الأحد، فيما تجمد رصيد التعاون عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وكان الشباب هو الطرف الأفضل معظم مجريات الشوط الأول، ولاحت له فرصة افتتاح التسجيل مبكرا عندما سدد الأرجنتيني إيفر بانيغا كرة من ركلة حرة مباشرة لكنها علت العارضة بقليل (9).

وسدد متعب الحربي كرة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي كاسيو آنجوس ببراعة (23)، قبل أن ينجح زميله إيغالو من هز الشباك من هجمة سريعة أنهاها بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين آنجوس (24).

وانقذ كاسيو مرماه من هدف محقق عندما أبعد كرة باهبري بأطراف أصابعه الى ركنية (30).

ونجح التعاون في إدراك التعادل عكس مجريات اللعب عندما ارتقى سانتوس لكرة اثر ركلة حرة وتابعها برأسه على يسار فواز القرني (33).

وكاد التعاون أن يسجل هدفاً ثانياً بعد دقيقة لكن كرة الكاميروني لياندر تاوامبا تصدى لها القرني على دفعتين (34).

ومنح جونيور التقدم للشباب من هجمة منسقة وكرة عرضية تابعها داخل المرمى (36).

وحرمت العارضة الشباب من هدف ثالث عندما تصدت لكرة حسين القحطاني (41).

وتواصلت الاثارة في الشوط الثاني، وسدد تاوامبا كرة قوية لكن القرني أمسكها ببراعة (67)، ورد عليه البرازيلي باولينيو بكرة قوية مرت بجانب القائم (63)، وأخرى لبانيغا تصدى لها كاسيو ببراعة (78).

وأهدر التعاون فرصة التعادل عندما تهيأت كرة أمام المولدافي لوفانور هنريكي فسددها قوية بمحاذاة القائم (79).

ووجه الشباب الضربة القاضية لضيوفه من هجمة منسقة أنهاها باهبري بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين كاسيو (82).

وواصل الأهلي نتائجه المخيبة ومني بخسارته الثالثة تواليا والخامسة هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه الرائد صفر-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وسجل احمد الزين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

ورفع الرائد رصيده إلى 21 نقطة وتقدم الى المركز السادس، فيما تراجع الاهلي الى المركز الحادي عشر بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.

وكان الأهلي الطرف الأفضل في الدقائق الأولى لكن هجماته لم تشكل خطورة على مرمى الرائد الذي نجح في افتتاح التسجيل بعد هفوة دفاعية استغلها الزين وانفرد بالمرمى ولعب الكرة على يسار محمد العويس (17).

ولاحت فرصة للرائد لتعزيز تقدمه لكن كرة المغربي كريم البركاوي تصدى لها العويس في المرة الأولى قبل أن تعود مرة أخرى للاعب نفسه فسددها بقوة لكنها ارتدت من العارضة (36).

وتهيأت فرصة أخرى للرائد للتعزيز مطلع الشوط الثاني عندما سدد البركاوي كرة قوية أبعدها العويس الى ركنية (47).

وواصل العويس تألقه عندما تصدى ببراعة لانفراد البرتغالي إيدير لوبيش (64).