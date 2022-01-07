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باريس: انفرد مرسيليا بالمركز الثاني بفوزه على مضيفه بوردو 1 صفر الجمعة في افتتاح المرحلة العشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

ويدين مرسيليا بفوزه العاشر هذا الموسم والأول على أرض مضيفه منذ 44 عاما، إلى مهاجمه الدولي التركي دجنغيز أوندر المعار من نادي روما الإيطالي والذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 37 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة.

ورفع مرسيليا رصيده الى 36 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد ليون، وبفارق 10 نقاط خلف باريس سان جرمان المتصدر والذي يحل ضيفا على ليون الأحد، وثلاث نقاط أمام شريكه السابق نيس الذي يحل ضيفا على بريست الأحد أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد بوردو عند 17 نقطة في المركز السابع عشر بخسارته التاسعة هذا الموسم وبات مهددا بالتراجع الى المركز الثامن عشر في حال فوز متز (16 نقطة) على ضيفه ستراسبورغ العاشر الأحد.

وخاض بوردو المباراة في غياب ثمانية لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وهو العدد الذي اعترفت به رابطة الدوري كون النادي أعلن عن إصابة 21 لاعبا وطالب بتأجيل المباراة دون جدوى.

ويلعب السبت لنس مع رين، والأحد كليرمون فيران مع رينس، ونانت مع موناكو.