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لندن : أكّد النجم المصري محمد صلاح بأنه لا يطالب بمبلغ "خارج المألوف" لتجديد عقده مع ناديه ليفربول الانكليزي وذلك قبل 18 شهرا من انتهائه.

وقال صلاح هداف الدوري الإنكليزي حالياً (16 هدفاً) والذي يشارك في صفوف منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في مقابلة مع مجلة "جي كيو": "اريد البقاء لكن القرار ليس بيدي. كل الامور تعتمد عليهم (مسؤولو النادي). يدركون تماما ماذا أريد، وأنا لا أطالب بأشياء خارج المألوف".

وأضاف صلاح الذي سجّل 111 هدفا في الدوري الإنكليزي في 165 مباراة خاضها في صفوف ليفربول "عندما تطالب بشيء ما وتقوم الجهة المقابلة باعلامك بان هذا الامر ممكن، بالتالي يتعين القيام بتنفيذه لكي يبرهنوا بأنهم يدركون قيمة ما حققته للنادي".

واوضح "أنا هنا منذ خمس سنوات، أعرف النادي جيداً. أعشق انصاره وهم يبادلونني هذا الأمر. أما بالنسبة إلى مجلس الادارة، فقد أعلمتهم بمطالبي والكرة باتت في ملعبهم".

وبحسب الصحف الانكليزية، فان صلاح يطالب بأجر اسبوعي يفوق بقليل 300 الف جنيه (نحو 360 ألف يورو).

ومنذ انتقاله الى ليفربول قادماً من روما الإيطالي، نجح المصري في قيادة الفريق الاحمر إلى احراز لقب الدوري عام 2020 وذلك بعد صيام دام 30 عاما، بالاضافة الى التتويج بدوري ابطال اوروبا عام 2019 بالفوز على توتنهام 2 صفر بينها هدف لصلاح من ركلة جزاء.