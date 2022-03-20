قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



موناكو : ألحق موناكو هزيمة قاسية بضيفه المتصدر باريس سان جرمان، الجريح قاريًا، عندما أسقطه بثلاثية نظيفة في الإمارة ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ملحقًا به الهزيمة الثالثة في آخر خمس مباريات في "ليغ 1".

وخاص فريق العاصمة المباراة من دون نجمه الارجنتيي ليونيل ميسي لإصابته بالإنفلونزا ومواطنه أنخل دي ماريا لإصابة في عضلات الفخذ، فيما قاد خط الهجوم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي الذي خسر شراكته مع وسام بن يدر لصدارة هدافي الدوري.

وسجل بن يدر، التونسي الاصل، هدفين (25 و84 من ركلة جزاء) رافعًا رصيده الى 17 هدفًا في الدوري هذا الموسم، فيما أحرز الالماني كيفن فولاند الآخر (68).

ومن غير المتوقع أن تشكل هذه الخسارة أي تأثير على مسعى سان جرمان في استعادة اللقب الذي خسره المسم الماضي لليل، إذ يتصدر الترتيب بفارق 15 نقطة عن كل من مرسيليا ونيس، صاحبَي المركزين الثاني والثالث تواليًا، اللذين يلتقيان لاحقًا.

وعانى فريق المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من خروج قاسٍ من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بعد أن خرج من الدور ثمن النهائي أمام ريال مدريد الاسباني بعد فوزه 1 صفر ذهابًا وتقدمه بالنتيجة ذاتها إيابًا في مدريد، قبل أن يخسر تلك المواجهة 3 1، ما أدى الى صافرات استهجان تجاه ميسي ونيمار خلال الفوز الاسبوع الفائت على بوردو.

بوكيتينو يؤنّب لاعبيه بشدة

وانتقد بوكيتينو أداء لاعبيه بشدة وقال "من غير المقبول أن نستهل المباراة بهذا الشكل. ثمة عار رياضي وقلة احترام للدوري المحلي".

وأضاف "يجب أن نخرج من خيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا ويتعين علينا أن نبذل أفضل ما لدينا. لقد افتقدنا الى الروح القتالية وهذا أمر غير مقبول في مواجهة فريق كان مصممًا على تعويض خروجه القاري (من يوروبا ليغ). يجب ألا يتكرر هذا الامر، يمكن أن نخسر مباريات من الان وحتى نهاية الموسم لكن ما حصل اليوم يجب ألا يتكرر لأنه خطير".

وهذه الهزيمة الثالثة لسان جرمان في الدوري في آخر خمس مباريات بعد نانت (3 1) ونيس (1 صفر).

قال مبابي بعد الخسارة أمام فريقه السابق "قد نفوز 8 صفر و9 صفر، ولكن الناس سيفكرون في دوري الابطال. يجب أن نبقى محترفين ونحترم المشجعين الذين يدعموننا وعائلاتنا. ويجب أن نحترم أنفسنا".

من جهته، عاد نادي موناكو الى سكة الانتصارات بعد سقوطه أمام ستراسبورغ في المرحلة السابقة، معززًا آماله في المنافسة على المقاعد الاوروبية بعد أن رفع رصيده الى 44 نقطة في المركز السابع على بعد ثلاث نقاط من ستراسبورغ الخامس.

ثنائية بن يدر

وثأر فريق الإمارة من خسارته أمام سان جرمان (2 صفر) في المباراة الاولى التي جمعتهما هذا الموسم في كانون الاول/ديسمبر الفائت.

وقدم موناكو واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وهدد مرمى سان جرمان في مناسبات عدة كانت أولها عندما افتك بن يدر الكرة من الارجنتيني لياندور باريديس على مشارف منطقة سان جرمان لتصل الى البرازيلي جان لوكاس الذي تجاوز لاعبًا والحارس ليضع نفسه في موقع مؤات، سددها من مسافة قريبة أبعدها الدفاع في الثانية الاخيرة الى ركنية (10).

وافتتح بن يدر التسجيل بهدف رائع عندما رفع يوسف فوفانا عرضية عن الرواق الايمن نحو القائم الاول، تابعها المهاجم على الطائر منخفضة عندما غمزها بالجهة الخارجية لقدمه اليسرى في أعلى الشباك (25).

وأتيحت بعدها الفرصة لنيمار لمعادلة الارقام من ركلة ثابتة أبعدها الحارس الألماني ألكسندر نوبل الى ركنية (31).

وكاد أن يرتكب الحارس هفوة عندما أخفق في السيطرة على كرة أعادها له لاعبه قبل أن يشتتها الى ركنية (36).

وواصل فريق الإمارة ضغطه وسدد فوفانا كرة بيسراه زاحفة من مشارف المنطقة نحو أسفل الزاوية اليسرى تصدى لها الحارس الايطالي جانلويجي دونارونا (41).

وكاد أن يمنح الظهير الايمن المغربي أشرف حكيمي التعادل لفريقه قبل الاستراحة عندما توغل الى المنطقة وسدد الكرة من زاوية ضيقة أبعدها الحارس (44).

وفرض سان جرمان سيطرته استحواذًا على الكرة في الشوط الثاني ومرر نيمار كرة في العمق الى مبابي الذي نجح في تجاوز الحارس قبل أن يتمكن الاخير من التصدي لها قليلا ويشتتها اللاعب بونوا بادياشيل قبل أن يصل اليها مبابي (51).

وضاعف موناكو تقدمه بهدف جماعي رائع عندما مرر فوفانا الكرة من وسط الملعب الى بن يدر على الطرف الايمن، ليتوغل الاخير الى داخل المنطقة ويمررها الى روبن أغيلار ومنه الى فولاند الذي تابعها في الشباك من مسافة قريبة (68).

ودفع بوكيتينو سريعًا بمواطنه ماورو إيكاردي والسنغالي إدريسا غي في محاولة لإنقاذ الموقف، قبل أن يسحب نيمار قبل قرابة ربع ساعة من النهاية.

وأتيحت فرصة مجددًا لحكيمي الذي وصلته الكرة الى مسافة قريبة امام المرمى، سددها قوية وتصدى الحارس بطريقة رائعة (73).