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باريس : بلغ الأرجنتيني دييغو شفارتسمان المصنف سادسا عشر عالميا الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس في كرة المضرب، بفوزه الساحق على البلغاري غريغور ديميتروف الحادي والعشرين 6 3 و6 1 و6 2 الجمعة في الدور الثالث.

ويلتقي شفارتسمان في الدور المقبل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول وحامل اللقب أو السلوفيني ألياز بيديني الـ195 عالميا.

ويتفوق ديوكوفيتش على شفارتسمان في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن حيث كسبها جميعها، لكن الأرجنتيني صرح بعد فوزه مباشرة، "عندما التقينا هنا (في عام 2017) انتهت المباراة بخمس مجموعات، وبالتالي من يدري ما سيحدث. أشعر أنني بحالة جيدة في باريس، لدي الكثير من الذكريات الجيدة هنا، لذلك سنرى".

وبعد بداية معقدة إلى حد ما حيث تعيَّن عليه قلب الطاولة على الاسباني خاومي مونار بعدما تخلف بمجموعتين نظيفتين في الدور الثاني الثانية، ضرب شفارتسمان الذي بلغ نصف النهائي عام 2020، بقوة اليوم.

في مواجهة ديميتروف الذي لم يخسر سوى 10 أشواط في أول دورين في نسخة هذا العام، فرض الأرجنتيني سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية وحتى النهاية.

وبدا البلغاري في طريقه الى استعادة التوازن مطلع المجموعة الثالثة عندما كسر إرسال شفارتسمان بيد أن الأخير سرعان ما رد التحية بكسبه ستة أشواط متتالية منهيا المباراة في صالحه بعد ساعتين و15 دقيقة.

ونجح شفارتسمان في الثأر لخسارته أمام ديميتروف في دورة مدريد لماسترز الألف نقطة صفر 6 و3 6.

ولدى السيدات، حسمت الأميركية الواعدة كوكو غوف، أصغر لاعبة لا تزال في المنافسة في رولان غاروس حتى الآن بسن الثامنة عشرة، صراع الأجيال مع الإستونية المخضرمة كايا كانيبي، الأكبر في البطولة حتى الآن (36 عاما) في صالحها بفوزها 6 3 و6 4.

وهي المرة الثانية تواليا تبلغ فيها غوف الثامنة عشرة عالميا ثمن نهائي البطولة الفرنسية بعد الأولى العام الماضي.

في المقابل، كانت كانيبي المصنفة 46 عالميا بطلة في فئة الناشئات في رولان غاروس عام 2001 عندما كان وقتها عمر غوف ثلاثة أعوام.

وكانت غوف تغلّبت على كانيبي في طريقها الى لقب دورة بارما الايطالية عام 2021.

وضربت الأميركية موعدا في ثمن النهائي مع البلجيكية إليز مارتنز الفائزة على الروسية فارفارا غراتشيفا 6 2 و6 3.

وخرجت السويسرية بيليندا بنتشيتش الرابعة عشرة والألمانية أنجليك كيربر الحادية والعشرون من الدور الثالث بخسارة الاولى امام الاميركية ليلى فرنانديس السابعة عشرة 5 7 و6 3 و5 7، والثانية امام البيلاروسية ألكسندرا سانسوفيتش 4 6 و6 7 (5 7).

وانسحبت المصرية ميَّار شريف من الدور الثاني بسبب الإصابة "برشخ في القدم" حسب الاتحاد المصري للعبة، ما سمح لمنافستها السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة في المركز الرابع والعشرين ببلوغ الدور الثالث.

وكانت شريف (26 عاما) حققت فوزها الأول في ثاني مشاركة لها في البطولة الفرنسية فقط في القرعة الرئيسية، وذلك بتغلبها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6 3 و7 5.

وعادلت شريف الانجاز الذي حققته العام الماضي حين وصلت للمرة الأولى والأخيرة الى الدور الثاني لإحدى البطولات الكبرى قبل أن تنتهي المغامرة في أستراليا المفتوحة على يد السلوفينية كايا يوفان.