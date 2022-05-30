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موناكو: انتقد سائق فيراري شارل لوكلير الخيارات الاستراتيجية لفريقه خلال سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لفورمولا واحد والتي كلفته الفوز بالمركز الأول على الأرجح.

وأنهى لوكلير من موناكو، السباق في المركز الرابع بعد أن كان متصدراً بفارق مريح في مطلع السباق لكن فريقه ارتكب سلسلة من الأخطاء سمحت لفريق ريد بول المنافس بفوز سائقه المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حقق ثالث انتصاراته في مسيرته بعد البحرين عام 2020 وباكو عام 2021.

ووقع فيراري في الخطأ عندما طلب من لوكلير التوجه الى المرأب لتغيير اطارات سيارته في اللفة 21 وذلك بعد ثوان من دخول زميله الإسباني كارلوس ساينس للغرض نفسه، ثم عدل فيراري قراره فجأة وطلب منه عدم الدخول لكن بعد فوات الاوان، فتأخر لوكلير في الخروج ليحتل المركز الرابع وراء الهولندي ماكس فيرستابن الذي يتنافس واياه على اللقب العالمي في الجولات الاولى من بطولة العالم.

واعرب لوكلير عن خيبة أمله بقوله "لا يمكن ان نقوم بذلك (الخطأ) لا سيما باننا كنا في موقع قوة. كان يتعين علينا ان نستغل الفرص ولا نستطيع إهدار نقاط بهذا الشكل".

وتابع "القرار الأول (الطلب منه دخول المرآب) كان خاطئاً جداً. منذ تلك اللحظة بدأت الفوضى. لا أدري ما اذا كان القرار ناتجاً عن هلع ما، فأنا لا اسمع تبادل النقاش بين مختلف افراد الفريق وبالتالي لا استطيع الحكم على ذلك".

وأوضح "الطلب الأخير لم يكن واضحاً لأنه تم الطلب مني أن أدخل ثم البقاء خارجاً لكنني كنت قد دخلت المرأب".

ولدى سؤاله من قبل شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عما اذا كان يشعر بخيبة امل من فيراري قال "الحديث عن خيبة أمل ليس الكلمة المناسبة. في بعض الأحيان ثمة أخطاء تُرتكب، لكن الاخطاء كانت كثيرة اليوم".

وأعرب مدير فيراري ماتيا بينوتو عن تفهمه لخيبة امل لوكلير بقوله "على العموم، النتيجة مخيبة للآمال والسباق كان صعباً. أعتقد بأننا استخفينا بسرعة الإطارات المتوسطة وكان يتعين علينا أن نبقيه (لوكلير) على الحلبة لفترة أطول. الأخطاء تحصل لكن الأهم أن نفهم لماذا وقعت".