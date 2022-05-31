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قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش إنه مستعد "لأكبر تحد يمكن أن يواجهه المرء" في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عندما يلعب أمام رافائيل نادال الفائز بلقب البطولة 13 مرة، في الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء.

ويواصل اللاعبان، اللذان يحملان معا 41 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، التنافس الشديد بينهما، إذ ستكون هذه هي المواجهة رقم 59 التي تجمع نادال وديوكوفيتش، في رقم قياسي في لعبة التنس للرجال.

تبدأ المباراة في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش في ملعب فيليب-شاترييه.

وقال ديوكوفيتش، حامل لقب البطولة: "أحب الطريقة التي أشعر بها، والطريقة التي أسدد بها الكرة. أنا مستعد".

أما اللاعب الإسباني نادال، الذي لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته بعد معاناته من مشاكل في اللياقة البدنية في الآونة الأخيرة قال: "لم ألعب مثل هذا النوع من المباريات منذ ثلاثة أشهر، لذلك سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لي".

ولم يلعب نادال، المصنف الخامس عالميا والبالغ من العمر 35 عاما، مع الصربي ديوكوفيتش منذ خسارته أمام المصنف الأول عالميا في الدور نصف النهائي العام الماضي على الملاعب الرملية في باريس.

ويتقدم ديوكوفيتش، البالغ من العمر 35 عاما، بنتيجة 30 مقابل 28 في سجل المواجهات المباشرة بعد أن ألحق بنادال خسارته الثالثة فقط في رولان غاروس.

وتقدم نادال على ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر من حيث عدد ألقاب البطولات الفردية للرجال في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) عندما حصد لقبه رقم 21 القياسي بفوزه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير/كانون الثاني الماضي.

ديوكوفيتش يستعيد مستواه ويعزز فرصه في الفوز

ومنذ إجراء القرعة، اتجهت كافة الأنظار نحو لقاء محتمل في دور الثمانية بين نادال وديوكوفيتش، اللذين يعدان من عظماء لعبة التنس عبر تاريخها.

وكان ديوكوفيتش، حامل اللقب مرتين، أول من يتأهل من الثنائي إلى دور الثمانية، بفوزه على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان المصنف 15 عالميا، ليحافظ على سجله المتمثل في عدم خسارة أي مجموعة في رولان غاروس هذا العام.

أما نادال فخسر مجموعات لأول مرة في مباراة دور الستة عشر أمام اللاعب الكندي فيليكس أوغيه-ألياسيم المصنف التاسع عالميا، لكنه استعاد مستواه سريعا وفاز بالمباراة بخمس مجموعات.

وقال ديوكوفيتش، الذي أمضى ثماني ساعات و13 دقيقة في الملعب خلال المباريات الأربعة التي لعبها حتى الآن - أقل بساعتين ونصف من المدة التي قضاها نادال في مبارياته: "من الواضح أنها كانت مباراة مرتقبة بشكل جيد من قبل الكثيرين عندما أجريت القرعة".

وأضاف: "أنا سعيد لأنني لم أقض الكثير من الوقت في الملعب حتى الوصول للدور ربع النهائي، مع العلم بأن اللعب أمامه في رولان غاروس هو دائمًا معركة بدنية، إلى جانب كل شيء آخر".

ويقدم ديوكوفيتش أفضل مستوياته خلال الأسابيع الأخيرة بعد بداية متذبذبة لموسم 2022.

وتم ترحيل ديوكوفيتش، الفائز ببطولات الغراند سلام 20 مرة، من أستراليا ولم يُسمح له باللعب في أول بطولة غراند سلام لهذا الموسم، ثم مُنع من دخول الولايات المتحدة للعب في بطولتي إنديان ويلز وميامي لأنه لم يحصل على لقاح فيروس كورونا.

وبعد الخروج المبكر من بطولة مونتي كارلو، واصل ديوكوفيتش التحسن منذ ذلك الحين ودخل بطولة فرنسا المفتوحة على خلفية فوزه ببطولة إيطاليا المفتوحة للتنس في روما.

وحول مواجهة نادال على ملعب فيليب-شاترييه، قال ديوكوفيتش: "إنه تحد كبير، وربما أكبر تحد يمكن أن تواجهه هنا في رولان غاروس".

وأضاف: "أنا جاهز لذلك، وسأركز على ما يتعين علي القيام به، وأؤمن بحظوظي في الفوز".

نادال لديه تصميم كبير كما هو دائما، لكنه "سعيد" بوصوله إلى مراحل متقدمة

بدأ نادال موسم 2022 بشكل مثير، وحقق ما وصفه بأنه "أكثر فوز غير متوقع" في مسيرته بالفوز على الروسي دانييل ميدفيديف في نهائي بطولة ملبورن.

وخلال العام الماضي، كان نادال يخشى أن تنتهي مسيرته بسبب مشكلة مزمنة في القدم أدت إلى مشاركته في بطولة واحدة فقط خلال الأشهر السبعة الأخيرة من عام 2021.

وبعد نجاحه في أستراليا، توقف زخم نادال عندما تعرض لكسر في ضلعه خلال مشاركته في بطولة إنديان ويلز في مارس/آذار الماضي.

وأبعدته الإصابة عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، وعاد للعب في مدريد ووصل إلى الدور ربع النهائي، لكنه عاد ليعاني مرة أخرى من إصابة القدم خلال بطولة إيطاليا المفتوحة.

ومع ذلك، يقول نادال إنه "لا يستطيع الشكوى" من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للمرة السادسة عشرة - وهو رقم قياسي في لعبة التنس للرجال يتقاسمه بالاشتراك مع ديوكوفيتش.

وقال نادال: "قبل أسبوعين ونصف، حتى لو كانت لدي آمال جيدة بعد روما، لم أكن أعرف حتى ما إذا كنت سأكون هنا أم لا".

وأضاف: "لذلك فأنا أستمتع فقط بحقيقة أنني هنا لمدة عام آخر. ولكي أكون صريحا، فكل مباراة ألعبها هنا لا أعرف ما إذا كانت ستكون آخر مباراة لي هنا في مسيرتي في لعبة التنس. هذا هو وضعي الآن".

وتابع: "أحاول فقط الاستمتاع بأكبر قدر ممكن، والقتال قدر المستطاع لمواصلة الحلم".

هل اللعب ليلا يفيد ديوكوفيتش أكثر؟

وحتى قبل أن يفوز اللاعبان في الجولة الرابعة، كان هناك حديث عن موعد إقامة المباراة.

من المعروف أن نادال يفضل اللعب في ظروف النهار الأكثر حرارة والتي تتناسب مع ضرباته الأمامية القوية عالية الدوران، وهو ما يجعل ديوكوفيتش ربما أكثر سعادة بإقامة المباراة مساء.

ويضع منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في الحسبان اعتبارات أخرى، مثل مطالب أصحاب حقوق البث التلفزيونية، والتقصير في التزامهم بالمساواة بين الجنسين في الفصل بين مباريات الرجال والسيدات في وقت الذروة الليلي.

في النهاية، قرر المنظمون إقامة المباراة ليلا - بدءًا من الساعة 8:45 مساءً بالتوقيت المحلي في باريس - مع إعلان المنظمين بعد ذلك أن المباراة ستُنقل مجانا في فرنسا بواسطة أمازون على خدمة "برايم فيديو" وتطبيقات أخرى على الهاتف المحمول والإنترنت.