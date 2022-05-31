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باريس : مدّد السائق المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس، المتوّج الاحد بلقب سباق جائزة موناكو الكبرى في الفورمولا واحد، عقده مع ريد بول لمدة عامين وتحديداً حتّى نهاية عام 2024، بحسب ما أعلنت الثلاثاء الحظيرة النمسوية.

وكان عقد بيريس البالغ 32 عاماً والذي احرز في شوارع الامارة انتصاره الثالث في الفئة الأولى، يمتد حتّى نهاية 2022 مع فريقه الحالي.

وتعاقد بيريس مع ريد بول في عام 2021 واعتبر الزميل المثالي للهولندي ماكس فيرستابن، فبذل قصارى جهده لمساعدته لاحراز لقبه الاول العام الماضي مبقياً خلفه لعدة لفات البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في صراع الرمق الأخير والذي انتهى مع اللفة الأخيرة من الجولة الختامية على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.

وكان بيريس حقق فوزه الثاني في مسيرته والأوّل مع ريد بول في شوارع باكو العام الماضي.

قال البريطاني كريستيان هورنر مدير ريد بول في بيان اصدره الفريق "لقد قام +تشيكو+ بعمل رائع منذ انضمامه إلى الفريق".

وتابع "لقد أثبت باستمرار أنه سائق فريق رائع وأصبح أحد القوى الحقيقية التي لا يستهان بها في مقدمة السباق. لقد خطا خطوة أخرى للأمام هذا الموسم وقلّص فارق النقاط مع ماكس فيرستابن، والدليل تسجيله أسرع توقيت في سباق السعودية والأداء الذي قدمه في موناكو".

وختم قائلاً "معه ومع ماكس، نعتقد أن لدينا سائقَين قادرين على الفوز بأكبر الجوائز في الفورمولا واحد".

من ناحيته، علّق بيريس المتحدر من غوادالاخارا على تمديد عقده قائلاً "لقد كان أسبوعاً مذهلاً بالنسبة لي، الفوز بسباق موناكو هو حلم لأي سائق، ثم الإعلان عن أنني سأواصل مع الفريق حتى عام 2024 يجعلني سعيداً للغاية".

وتابع بيريس المدعوم من الملياردير اللبناني المكسيكي كارلوس سليم "أنا فخور جداً لكوني عضواً في هذا الفريق وأشعر بأنني في منزلي" و"نحن نعمل معاً بشكل جيد وعلاقتي مع ماكس، داخل المضمار وخارجه، تساعدنا بالتأكيد على التقدم أكثر".

قبل أسبوعين، تلقى بيريز أمراً للسماح لـ "ماد ماكس" (فيرستابن) بتجاوزه في طريق الأخير للفوز بسباق جائزة اسبانيا الكبرى، فيما وصف المكسيكي أوامر الفريق بـ "غير عادلة".

بدأ بيريس مسيرته في الفورمولا واحد في عام 2011 مع فريق ساوبر، قبل أن ينتقل إلى ماكلارين في 2013، وثم إلى فورس إنديا في 2014، وظل يدافع عن ألوان الفريق الذي تحول إلى رايسينغ بوينت عام 2018، حتى 2020 الذي شهد تحقيقه باكورة انتصاراته في جائزة الصخير الكبرى في البحرين.