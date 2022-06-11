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بغداد: توفي رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق المعلّق الرياضي المعروف عربياً مؤيّد البدري السبت في إنكلترا عن 88 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض، بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية.

ونعت الوزارة في بيان رحيل البدري الذي ترأس مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم لعشر سنوات (1977-1988).

وجاء في البيان "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا اليوم نبأ وفاة شيخ المعلقين الرياضيين العراقيين والعرب ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق مؤيد البدري الشخصية الرياضية الكبيرة".

وأضاف بيان النعي "نعزّي أنفسنا وجماهيرنا الرياضية وشعبنا برحيل هذه القامة الرياضية الخالدة".

ويعدّ البدري المولود في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد عام 1934، من أشهر الشخصيات الرياضية والإعلامية المعروفة محلياً بفضل برنامجه الشهير "الرياضة في أسبوع" كل ثلاثاء عبر شاشة تلفزيون العراق على مدى ثلاثين عاماً منذ 1963.

أبرز المعلقين

كما يُعتبر البدري واحداً من أبرز المعلقين الرياضيين في العراق والدول العربية، واقترن اسمه ببطولة كأس الخليج.

غادر البدري الذي تخرج من معهد التربية الرياضية العالي في جامعة بغداد عام 1957 قبل أن يكمل دراسته في الولايات المتحدة الأميركية، العراق عام 1994 واستقر في العاصمة القطرية الدوحة، وعمل مسؤولاً إدارياً في النادي العربي لسنوات عدة هناك، قبل أن يستقر في السنوات السبع الأخيرة مع عائلته في إنكلترا التي يوارى فيها الثرى بحسب وصيته.