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لندن: دخل المدرب الألماني توماس توخل في مفاوضات لتمديد عقده مع تشلسي الإنكليزي، برغم قوله أنه يركز "على فريقي.. وأن نكون تنافسيين".

ويمتد العقد الراهن للمدرب البالغ 48 عاماً حتى 2024. وقّعه بعد قيادة فريق غرب لندن إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2021، وذلك بعد عقد لمدة 18 شهراً حلّ بموجبه بدلاً من المقال فرانك لامبارد في كانون الثاني/يناير 2021.

قال توخل (48 عاماً) الجمعة قبل الحلول على ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد "أناسي يتحدثون مع المالكين ويهتمون بالأمور الأخرى. تعرفون مدى سعادتي للتواجد هنا".

تابع المدرب السابق لأوغسبورغ وماينتس وبوروسيا دورتموند، وباريس سان جرمان الفرنسي "هناك محادثات، لكن نظراً لموقفنا السابق وأين نتواجد منتصف فترة الانتقالات، اعتقد انه من الافضل التركيز على فريقي والرياضة وأن نكون تنافسيين".

وجاء حديث توخل قبل تعرّضه لعقوبة ايقاف لمباراة واحدة وغرامة بقيمة 35 ألف جنيه استرليني (41 ألف دولار)، بعد طرده اثر شجار مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، بعد انتهاء مباراة تشلسي وتوتنهام (2-2) في الدوري الأحد.