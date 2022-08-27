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إيلاف من الرباط: قالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السبت، إنها ستقدم المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم، الأربعاء المقبل، بمركب محمد السادس لكرة القدم، ضواحي الرباط.

ولم يحدد بيان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اسم المدرب الجديد، غير أن أغلب التقارير أكدت وقوع الاختيار على وليد الركراكي، المدرب السابق لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، لشغل المنصب بعد أسابيع من إعلان الانفصال عن المدرب السابق البوسني وحيد خاليلوزيتش.

وذهبت تقارير، في سياق حديثها عن الركراكي مدربا لـ"أسود الأطلس"، أبعد بالحديث عن تحديد الطاقم الذي سيرافقه في مهمته، والمتمثل في الدوليين السابقين رشيد بن محمود وغريب أمزين، كمساعدين، فضلا عن عمر الحراق مدربا للحراس وصلاح الدين لحلو معدا بدنيا.

ويحظى الركراكي باحترام المتابعين والمهتمين بالشأن الكروي المغربي، نظير ما أظهره من حنكة تدريبية مميزة مع الفرق التي دربها وقدراته التواصلية المهمة، سواء مع اللاعبين أو الإعلام.

والركراكي هو لاعب دولي مغربي سابق، من مواليد 23 سبتمبر 1975 بمدينة كورباي إيسون بفرنسا. خاض مجموعة من التجارب كلاعب محترف في أوروبا، بداية من الدوري الفرنسي مع فرق راسينغ باريس (1998 - 1999) وتولوز (1999 - 2001) وأجاكسيو (2001 - 2004) وديجون (2007) وغرونوبل (2007 - 2009) ثم الإسباني رفقة فريق راسينغ سانتاندير (2004 – 2006).

وخاض الركراكي، الذي تألق كمدافع على مستوى الجهة اليمنى، أكثر من 50 مباراة مع "أسود الأطلس"، وكان من المساهمين في وصول المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي جرت بتونس في 2004 وآلت نتيجتها للبلد المضيف بهدفين لواحد، ونال خلالها جائزة أفضل مدافع في البطولة.

وبعد اعتزاله كلاعب، اختار مسار التدريب، حيث عمل كمساعد لمدرب المنتخب المغربي رشيد الطاوسي في 2013، قبل أن يدشن أول تجاربه كمدرب، من خلال الإشراف، سنة 2014، على تدريب الفتح الرباطي، الذي قاده إلى التتويج بكأس العرش سنة 2014 والوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي. وفي 2015، وصل بالفريق الرباطي مجددا إلى نهائي كأس العرش، لكنه خسر بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وفي نفس الموسم، حقق الركراكي إنجازا تاريخيا بعد أن قاد هذا الفريق إلى الفوز بالدوري المغربي لأول مرة في تاريخه. وفي نفس السنة، استقبل المدرب في القصر الملكي حيث وشحه الملك محمد السادس بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد.

وبعد موسم تدريبي قاد خلاله فريق الدحيل القطري إلى الفوز بالبطولة القطرية، سيعود الركراكي، في 2021، إلى المغرب ليقود الوداد الرياضي البيضاوي للفوز بكأس أفريقيا للفرق البطلة والبطولة المغربية، ووصافة مسابقة كأس العرش.



