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مدريد: ارتقى برشلونة مؤقتًا الى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه 4-صفر على مضيفه قادش السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة في مباراة توقفت قرابة نصف ساعة قبل تسع دقائق من نهايتها بسبب تعرض أحد مشجعي الفريق المضيف لأزمة قلبية في المدرجات.

وواصل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بدايته الرائعة للموسم وانفرد بترتيب هدافي الليغا رافعًا رصيده الى ستة بعد أن دخل بديلا وسجل الهدف الثاني (65) بعد أن افتتح الهولندي فرنكي دي يونغ النتيجة (55) قبل أن يضيف البديلان أنسو فاتي (86) والفرنسي عثمان ديمبيليه (90+2) الهدفين الاخرين بعد الاستئناف.

توقفت المباراة حوالي ثلاثين دقيقة في الشوط الثاني بسبب أزمة صحية خطيرة في المدرجات. وأشار مصور لوكالة فرانس برس حاضر في الملعب إلى أن أحد المشجعين أصيب بنوبة قلبية قبل إجلائه. كما فقد مصوّر يقوم بتغطية المباراة وعيه بعد ذلك دقائق.

ويستعد ليفانوفسكي للعودة الى فريقه السابق بايرن ميونيخ الالماني عندما يحل مع برشلونة في بافاريا الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

بعد تعادله سلبًا في المرحلة الاولى من الموسم الحالي، ضرب برشلونة بقوة في المباريات الخمس التالية في جميع المسابقات وسجل 20 هدفًا نصفها تقريبها حمل توقيع ليفاندوفسكي، منها 6 في الدوري المحلي وثلاثية في مرمى فيكتوريا بلزن التشيكي (فوز 5-1) في مستهل مشوار فريقه في المسابقة القارية الاربعاء.

ورفع النادي الكاتالوني رصيده الى 13 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يستقبل مايوركا الاحد وثلاث عن فياريال الذي يحل على ريال بيتيس في اليوم ذاته.

وكان قادش أحرج برشلونة الموسم الماضي بعد أن حقق مفاجأة بفوزه عليه 1-صفر في ملعب كامب نو بعد أن تعادلا سلبًا ذهابًا في مباراة طُرد فيها دي يونغ.

وأراح المدرب تشافي هرنانديس العديد من لاعبيه قبل مباراة بايرن أمثال ليفاندوفسكي وديمبيليه وبيدري الذين دخلوا جميعًا في الشوط الثاني، وشارك أساسيًا بدلا منهم فيران توريس والهولندي ممفيس ديباي ودي يونغ. كما شارك الوافدان الجديدان هيكتور بيليرين (أساسيًا) وماركو ألونسو (دخل في الدقيقة 78) للمرة الاولى مع فريقهم الجديد.

هيمنة برشلونة

وهيمن برشلونة على اللقاء وسدد بداية ديباي كرة تصدى لها الحارس (5) قبل أن ترتد كرة البرازيلي رافينيا من القائم (10) ومن ثم فرصة أخرى لتوريس بعد ثوانٍ أنقذها الحارس.

وسجل الفريق الكاتالوني الهدف الاول عندما مرر رافينيا كرة جميلة أمامية من الرواق الايمن الى غافي داخل المنطقة الذي مررها عرضية الى منتصف المنطقة، خرج ليبعدها الحارس الارجنتيني خيريمياس ليديسما لكنها تهيأت امام دي يونغ تابعها في الشباك (55).

وبعد ثماني دقائق من نزوله، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد أن مرر رافينيا عرضية من داخل المنطقة خرج لها الحارس واصطدم بزميله الذي كان يحاول تشتيتها لتُفلت منهما وتتهادى أمام البولندي تابعها سهلة من مسافة قريبة (67).

وتوقفت المباراة في الدقيقة 81 بعد تعرض أحد جماهير قادش لأزمة صحية وشوهد ليديسما يمرر جهاز صدمات القلب قبل تدخل طبي.

🚨 مباراة قادش @Cadiz_CF وضيفه برشلونة @fcbarcelona_ara متوقفة حاليا بسبب حالة صحية طارئة في المدرجات pic.twitter.com/67IvpiJBMv — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 10, 2022

أهداف إضافية

بدا التوتر على محيّا الجماهير واللاعبين وبدا المدافع الاوروغوياني رونالدو أراوخو وهو يتلو الصلاة حتى أمرهم الحكم في الدقيقة 101 الى دخول غرفة تبديل الملابس.

وأفادت صحيفة سبورت الكاتالونية نقلا عن رئيس قادش قوله "أعادوا إحياء الشخص المصاب، انتكس مرة أخرى ولم يتمكنوا من وضعه في وضعية مستقرة. لقد نجحوا في النهاية وتمكنوا من إخراجه".

مع استئناف اللعب، انطلقت المباراة من الدقيقة التي توقفت فيها وسجل برشلونة الهدف الثالث عندما تلقى ليفاندوفسكي كرة جميلة في العمق وانطلق نحو منطقة الجزاء ومررها خالصة الى فاتي الذي تابعها من مسافة قريبة (86).

وسجل ديمبيليه الهدف الرابع بتسديدة من مشارف المنطقة لامسها الحارس بأنامله وتهادت في الشباك (90+2).

إشبيلية يفوز أخيرًا

قبل ذلك، حقق إشبيلية أخيرًا فوزه الاول في الدوري بتفوقه 3-2 على مضيفه إسبانيول.

وفشل النادي الأندلسي في الخروج بالنقاط الثلاث في المباريات الاربع الاولى مكتفيًا بتعادل مقابل ثلاث هزائم، آخرها ضد برشلونة 3-صفر الاسبوع الماضي.

إلا أن فريق المدرب خولين لوبيتيغي كشّر عن أنيابه أخيرًا بتسجيله الاهداف الثلاثة في الشوط الاول عبر الارجنتيني إريك لاميلا (1) وثنائية خوسيه أنخل كارمونا (26 و45).

عادل خوسيلو في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول (45+4)، وكاد الفريق الكاتالوني أن يحقق عودة بعد أن سجل الدنماركي مارتن برايثويت الذي وصل من برشلونة هذا الصيف الهدف الثاني لأصحاب الارض (62).

رغم طرد لاميلا لنيله إنذارٍ ثانٍ (84)، نجح إشبيلية الذي سقط على أرضه برباعية نظيفة ضد مانشستر سيتي الانكليزي الثلاثاء في مستهل دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا نجح في الصمود ليحقق أول فوز رافعًا رصيده الى أربع نقاط في المركز السادس عشر.

يحل على كوبنهاغن الدنماركي الاربعاء في الجولة الثانية من البطولة القارية.

وعاد رايو فايكانو الى الانتصارات بعد هزيمتين تواليًا بفوزه 2-1 على ضيفه فالنسيا الذي مني بالخسارة الثالثة هذا الموسم.

تقدم أصحاب الارض عبر إيسي بالاسون (5) وهدف عكسي للشاب نيكو غونزاليس المعار من برشلونة (52). وسجل فالنسيا هدفًا شرفيًا في الوقت بدل الضائع عبر الغيني موختار دياخابي (90+3).

ويلعب لاحقًا أتلتيكو مدريد ضد ضيفه سلتا فيغو.