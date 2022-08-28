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باريس : سيعود لاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا الى أتلتيك بلباو على سبيل الإعارة قادمًا من باريس جرمان الفرنسي، وفق ما أعلن الناديان مساء السبت.

وذكر النادي الباريسي أن الإعارة ستكون لموسم واحد مع خيار الشراء.

وسبق لهيريرا (33 عامًا) أن لعب مع بلباو بين 2011 و2014 قبل الانتقال الى مانشستر يونايتد الانكليزي ومن ثم الى العاصمة الفرنسية في 2019.

حقق هيريرا مع سان جرمان لقب الدوري مرتين، مثلهما في الكأس المحلية، كأس الرابطة مرة واحدة وكأس الابطال مرتين ولكنه لم ينجح في إيجاد مكان له منتظم في التشكيلة الاساسية.

لقد كان أحد اللاعبين الذين اعتبرتهم الإدارة الرياضية الجديدة غير مرغوب فيهم هذا الصيف مع وصول مستشار كرة القدم البرتغالي لويس كامبوس والمدرب كريستوف غالتييه.

من جهته، قال بلباو "يعود هيريرا الى سان ماميس بعد ثمانية أعوام من مغادرته النادي الى مانشستر يونايتد مقابل 36 مليون يورو".