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القاهرة: قرّر مدرب منتخب مصر لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا اراحة نجم الفريق محمد صلاح بالاضافة الى مصطفى محمد واحمد ابو الفتوح والسماح لهم بالعودة الى انديتهم، وبالتالي الغياب عن المباراة الودية المقررة ضد ليبيريا الثلاثاء في الاسكندرية.

وكان صلاح ومحمد تألقا في مباراة النيجر الودية التي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيفة، بينها ثنائية لصلاح وهدف لمحمد. في المقابل قرر الجهاز الفني اراحة ابو الفتوح بسبب شعوره باوجاع في العضلة الخلفية.

وسيخلد صلاح بالتالي الى الراحة قبل مواجهة فريقه ليفربول الإنكليزي ضد برايتون في الدوري المحلي السبت المقبل، في حين سيلتحق محمد بفريقه نانت الفرنسي.

وقال فيتوريا في تصريحات نقلتها قناة "اون تايم سبورتس" "سمحت لمصطفى محمد بالمغادرة نظرا انه سيمر بـ11 مباراة متتالية مع فريقه، ونفس الأمر مع محمد صلاح فهو أيضا أمامه العديد من المباريات حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر".