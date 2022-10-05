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مالانغ (اندونيسيا): أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأربعاء في مدية مالانغ أنه سيطلب التدقيق في كل ملاعب كرة القدم في البلاد ووعد بالبحث عن السبب "العميق" للتدافع الذي أودى بحياة 131 شخصًا في نهاية هذا الأسبوع.

وقال ويدودو "أريد أن أعرف جذور المشكلة التي أدت إلى هذه المأساة حتى نتمكن من الحصول على أفضل حل".

وأضاف "سأطلب من وزير الأشغال العامة إجراء تدقيق لجميع الملاعب التي يستخدمها دوري" كرة القدم.

وكان ويدودو يتحدث أمام مستشفى في مالانغ حيث وقعت واحدة من أخطر الكوارث في تاريخ كرة القدم السبت.