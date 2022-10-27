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مكسيكو: يسعى الهولندي ماكس فيرستابن المتوج بطلا للعالم للعام الثاني تواليا إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد، عبر هزم زميله في فريق ريد بول وصاحب الأرض سيرخيو بيريس في سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة العشرين من بطولة العالم في الفورمولا واحد.

وحقق فيرستابن، البالغ من العمر 25 عاما، 13 فوزا حتى الان هذا الموسم آخرها في جائزة الولايات المتحدة الكبرى الأحد الماضي، بعد ساعات من وفاة مؤسس شركة ريد بول لمشروبات الطاقة ديتريش ماتيشيتس الذي فارق الحياة السبت الماضي عن 78 عاماً بعد صراع مع المرض.

عادل الهولندي الذي حسم اللقب العالمي في الجولة الثامنة عشرة في اليابان، الرقم القياسي المسجل باسم الألمانيين ميكايل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013).

ومع ذلك، لا يزال "شومي"، في الوقت الحالي، في الصدارة مع نسبة أعلى من الانتصارات في موسم واحد، حيث تم تنظيم 18 سباقًا في عام 2004 مقابل 19 في 2013 و22 هذا العام. لذلك سيكون من الضروري القيام بالحسابات في نهاية الموسم لمعرفة من يملك الرقم القياسي "حقًا".

"سنواصل الهجوم"

يدرك فيرستابن جيدا أن فوزًا آخر، خاصة على حساب زميله بيريس في معقله، سيسطر رقما قياسيا جديدا، علما بأنه السائق الوحيد الفائز ثلاث مرات في المكسيك (2017 و2018 و2021) وصاحب أسرع توقيت على الحلبة (في تصفيات 2019).

وأكد الهولندي الذي قال إنه "يحب الطعام المكسيكي وخاصة سندويشات التاكو"، أنه يأمل في الفوز مرة أخرى الأحد.

وحذر قائلاً: "لقد حصلنا على بطولتي الصانعين والسائقين، لكننا ما زلنا هنا للفوز، وسنواصل الهجوم".

وأشاد السائق الذي نجح بفضل انتصاراته في تحويل لقبه من "ماد ماكس" إلى "سوبر ماكس"، بزميله بيريس: "من الجيد دائمًا رؤية جميع مشجعي ريد بول في المدرجات، متحمسون جدا، مع حماس كبير دائما لتشيكو".

يسعى المكسيكي الأكثر شعبية في بلاده والفائز بسباقين هذا الموسم في شوارع موناكو وسنغافورة، إلى فوز ثالث هذا الموسم، وأول طال انتظاره على أرض الوطن.

قال "هدفي هو الفوز بالجائزة التي تقام في بلادي وأنا أعلم أنني أمتلك السيارة والفريق للقيام بذلك".

صراع الوصافة

وأضاف المكسيكي الذي لعب دورا كبيرا في انتصارات فيرستابن هذا الموسم، أنه يأمل أن يكون هو الفائز أمام جماهيره التي ستكون متواجدة بكثرة في المدرجات، لكنه يعترف بأن الأمر لن يكون سهلاً.

وتابع إنه يعلم أن فيرستابن سيدخل السباق من أجل المنافسة وتحقيق الفوز رغم أن أمر لقبي السائقين والصانعين حسم لصالح ريد بول.

ورفض بيريس الاقتراحات بأن فيرستابن قد يسدي له خدمة بمساعدته على الفوز في المكسيك ردا على الخدمة التي أسداها له في سباق جائزة أبوظبي الكبرى في الجولة الاخيرة العام الماضي، عندما فاز الهولندي بلقبه العالمي الأول المثير للجدل في اللفة الأخيرة.

قال المكسيكي "لا أريد أن يمنحني أي شخص أي شيء. لقد حققت كل شيء بدون هدايا لسنوات عديدة حتى الآن، وفي النهاية، لا أفكر في ذلك. إنها وظيفتي. أفكر في الفوز وأريد أن أكون مثاليًا في نهاية هذا الأسبوع وأبحث عن النصر".

وأردف قائلا "في النهاية أعتقد أنه أمر طبيعي. كلنا نريد الفوز. إذا كان هناك وضع مختلف، وأن هناك نوعًا مختلفًا من المساعدة، فلا شك في أنه (فيرستابن) سيفعل ذلك تمامًا كما فعلت معه في الماضي".

وبغض النظر عن الفخر الشخصي والوطني، يقاتل بيريس أيضًا من أجل إنهاء الموسم في الوصافة خلف فيرستابن.

يحتل المركز الثالث في الترتيب العام بفارق نقطتين خلف سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو عشية السباق الذي أنهاه الموسم الماضي في المركز الثالث خلف فيرستابن وسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

هاميلتون للعام الـ16 تواليا؟

رقم قياسي آخر، ربما يكون أكثر شهرة ولكن الحصول عليه أقل سهولة نظرًا للديناميكية الحالية، وهو الرقم الذي يطمح إليه هاميلتون.

فاز البريطاني بجائزة كبرى واحدة على الأقل في الخمسة عشر عامًا الماضية. إذا فاز هذا الموسم، فسوف يتفوق على شوماخر.

ولكن هاميلتون يواجه أسوأ موسم له في الفورمولا واحد منذ ظهوره الأول في عام 2007، وهو حاليًا في المركز السادس في الترتيب العام.

لم يستغل مرسيدس التغييرات الفنية التي دخلت حيز التنفيذ في بداية الموسم، على عكس ريد بول، وبدرجة أقل فيراري.