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فيغو (إسبانيا) : أقال سلتا فيغو، صاحب المركز السادس عشر في الدوري الاسباني لكرة القدم، مدربه الارجنتيني إدواردو كوديت وفق ما أعلن النادي الاربعاء.

وكان عقد كوديت الذي استلم المهام في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 خلفًا لأوسكار غارسيا، يستمر حتى 2024.

خسر سلتا فيغو أربعاً من مبارياته الخمس الاخيرة في الليغا وتعادل في الاخرى، مقابل ثلاثة انتصارات فقط هذا الموسم من 12 مباراة.

قال النادي في بيان "غادر كوديت وجهازه الفني سلتا بعد حقبة مثمرة".

وتابع "يغادر المدرب الأرجنتيني بعد عامين قدم خلالهما النادي أداءً جيدًا. (عندما وصل) كان النادي في المركز ما قبل الاخير، قبل أن ينهي الفريق الموسم في المركز الثامن بعد ريمونتادا رائعة. حل الفريق في المركز الحادي عشر في الموسم الماضي".