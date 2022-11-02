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دونيتسك (أوكرانيا): لحق لايبزيغ الألماني بركب الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا باكتساحه مضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني 4-صفر الأربعاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من الجولة السادسة الأخيرة.

ورفع لايبزيغ الذي كان يحتاج إلى نقطة للتأهل رصيده في المركز الثاني إلى 12 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن ريال مدريد الاسباني المتصدر والضامن تأهله والفائز على سلتيك الاسكتلندي متذيل الترتيب 5-1، في حين تجمد رصيد دانييتسك عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل لخوض ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتأهل 15 فريقاً حتى الآن وهي نابولي الإيطالي وليفربول الإنكليزي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي وبورتو البرتغالي (الثانية) وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي (الثالثة) وتوتنهام الانكليزي وأينتراخت فرانكفورت الالماني (الرابعة) وتشلسي الانكليزي (الخامسة) وريال مدريد ولايبزيغ (السادسة) ومانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (السابعة) وباريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي (الثامنة).

واحتاج لايبزيغ إلى نقطة واحدة فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة في تاريخه القصير (تأسس عام 2009) بعد الأولى موسم 2019-2020 عندما بلغ نصف النهائي و2020-2021 عندما خرج من ثمن النهائي.

وثأر لايبزيغ من خسارته على أرضه أمام الفريق الأوكراني 1-4، مواصلاً انتفاضته في المسابقة ليحقق فوزه الرابع توالياً بعد خسارته في الجولتين الاولى والثانية، فيما الحق الخسارة الأولى هذا الموسم بملك المسابقة ريال مدريد عندما تغلب عليه 3-1 في الجولة الخامسة.

تشكيلة هجومية

في العاصمة البولندية وارسو حيث يلعب دانييتسك مبارياته بسبب غزو روسيا لبلاده، دفع ماركو روزه مدرب لايبزيغ بتشكيلة هجومية مع تيمو فيرنر والمجري دومينيك شوبولاي على الرواقين لمساندة الثنائي الفرنسي كريستوفر نكونكو والبرتغالي أندري سيلفا.

وكاد فيرنر يفتتح التسجيل بعد 8 دقائق من صافرة البداية بعد لعبة بكعب القدم من نكونكو، تابعها الدولي الألماني بتسديدة أرضية بيسراه، صدها الحارس أناتولي توربين بقدمه، ليعود الفرنسي ويسجل بعد دقيقتين هدف السبق بعدما تابع في الشباك كرة سددها فيرنر وصدها الحارس.

وهو الهدف الثالث لنكونكو في المسابقة القارية الأم هذا الموسم.

غير أن لايبزيغ تلقى ضربة قوية بخروج فيرنر في الدقيقة 19 جراء تعرضه لاصابة في كاحله الأيسر، ليحل بدلاً منه لاعب الوسط السويدي إميل فورسبرغ.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف لايبزيغ الثاني بعد عرضية من المدافع ديفيد راوم ارتقى لها نظيره الفرنسي محمد سيماكان من دون ضغط من لاعبي دانييتسك، وصلت إلى سيلفا الذي سدد على الطاير في الشباك (49)، قبل ان يطلق الفريق الضيف رصاصة الرحمة على مضيفه باضافته الثالث عبر شوبولاي بعد تمريرة حاسمة من نكونكو (62)، والرابع من العائد من الاصابة الاسباني داني أولمو بعد دقيقة من نزوله بديلاً بتسديدة بينية (68)، قبل أن يمنح الهدف لاحقاً لمدافع دانييتسك فاليري بوندار الذي حوّل اتجاه الكرة.

الريال في الصدارة

وأكرم مدريد وفادة ضيفه سلتيك بفوزه عليه 5-1.

وحسم النادي الملكي النتيجة لصالحه في الشوط الأول بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء عبر الكرواتي لوكا مودريتش (6) والبرازيلي رودريغو (21)، قبل أن يضيف ثلاثية في الشوط الثاني تناوب عليها ماركو أسينسيو (51) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (61) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (71).

وسجل هدف الفريق الخاسر البرتغالي جوتا (84).

واستعاد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14) نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الماضيتين بخسارته أمام لايبزيغ وسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه جيرونا 1-1 في الليغا.

وكان ريال مدريد اكتسح سلتيك بثلاثية نظيفة في الجولة الاولى من المسابقة، فيما اعتبرت المواجهة هامشية للفريق الأسكتلندي كونه فقد آمال المنافسة على المركز الثالث المؤهل للدور الفاصل المؤهل الى مسابقة يوروبا ليغ.