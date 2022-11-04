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فورت وورث (الولايات المتحدة) : ثأرت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا من الفرنسية كارولين غارسيا السادسة عندما تغلبت عليها بسهولة 6 3 و6 2 في ساعة و25 دقيقة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في طريقها الى نصف النهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية لكرة المضرب المقامة في تكساس الأميركية.

ولم تخسر شفيونتيك، صاحبة 8 القاب هذا العام بينها بطولتا رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز في الغراند سلام، اي مجموعة حتى الان في هذه البطولة وأكدت أنها لا تشعر باي ضغوطات.

وقالت البولندية البالغة من العمر 21 عاما "إنها اخر دورة هذا العام وليس لدي شيء لكي اخسره. لست قلقة لما سأقوم به لاحقا، لكن بالتاكيد أبذل قصارى جهدي جسديا وذهنيا".

وأنقذت البولندية خمس نقاط من أصل ست لكسر إرسالها من الفرنسية، ونجحت في كسر إرسال غارسيا أربع مرات في طريقها الى الثأر لخسارتها بثلاث مجموعات أمام اللاعبة الفرنسية في ربع النهائي في وارسو في تموز/يوليو الماضي.

كما هو الفوز الثاني لشفيونتيك على غارسيا في ثلاث مواجهات بين اللاعبتين بعد الأول في دور الـ64 في دورة سينسيناتي الأميركية عام 2019.

يذكر أن شفيونتيك هي اللاعبة الوحيدة المتوجة بلقب غراند سلام هذا العام بين اللاعبات الثماني المشاركات في البطولة الختامية، فبالإضافة الى لقبيها الكبيرين، رفعت الكأس في قطر، إنديان ويلز، ميامي، شتوتغارت، روما وسان دييغو.

في المقابل، قالت غارسيا "لقد كانت مباراة صعبة حقًا. إنها لاعبة جيدة جدًا، قوية جدًا، ولا تمنحك مساحة كبيرة. حاولت قدر المستطاع. لكنها كانت أفضل وأخرجتني من المنطقة التي أرتاح باللعب بها".

وتابعت غارسيا التي رفعت عدد إرسالاتها الساحقة هذا العام إلى 373 متفوقة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا: "النتيجة قاسية بعض الشيء. لم أشعر بأنها متفوقة علي. يتعين عليك اللعب بقتالية لإخراجها من منطقتها المريحة. ولكن في معظم الأحيان، تقوم بذلك بشكل أفضل منك. لا تعطيك الكثير من الأخطاء المباشرة".

خروج غوف

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، أقصت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة ثامنة عالميا الاميركية كوكو غوف الرابعة من المنافسة بفوزها عليها 7 6 (8 6) و6 3.

وستخوض كاساتكينا مباراة حاسمة ضد غارسيا في الجولة الثالثة الأخيرة لمعرفة هوية المتأهلة منهما الى نصف النهائي السبت.

ونجحت الروسية في قلب تخلفها في المجموعة الاولى 1 4 الى 6 5 لتفرض بعدها الاميركية شوطا فاصلا بإدراكها التعادل 6 6، تقدمت فيه 3 صفر لكنها فشلت في المحافظة على تقدمها فاسحة المجال امام منافستها للفوز به 8 6 وبالتالي المجموعة 7 6.

ولم تجد كاساتكينا صعوبة بالفوز في المجموعة الثانية 6 3 والمباراة محققة فوزها الثالث على الاميركية في ثلاث مواجهات جمعت بينهما حتى الآن بعد الاولى في دور الـ64 لدورة ميامي الأميركية عام 2019 والثانية في دور الـ32 لدورة شتوتغارت الألمانية هذا العام.

وعلقت غارسيا على المواجهة الحاسمة قائلة "سيكون تحديًا كبيرًا. اذا انتصرت سيكون ممكنًا، وإذا خسرت لن تكون هناك فرصة أخرى. لذلك الأمر بسيط جدا. في النهاية، أنها كرة المضرب دائمًا، عليك بذل قصارى الجهد لمحاولة الفوز بالمباراة".

من جهتها قالت كاساتكينا "هذا بالضبط ما نواجهه كل أسبوع. إذا فزت، ستتأهل، وإذا خسرت ستعود إلى المنزل ... لذلك سيكون الأمر ممتعًا".

وستكون المواجهة الثالثة بين غارسيا وكاساتكينا بعدما تبادلتا الفوز في مباراتيهما السابقتين حيث فازت الفرنسية 6 2 و6 2 في الدور الأول لدورة ووهان الضينية عام 2019، وردت الروسية في دور الـ16 لدورة ساتن جوزيه الأميركية العام الماضي.

وعن فوزها على غوف، قالت كاساتكينا: "لقد كانت مباراة صعبة".