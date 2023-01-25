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لندن : ابرم توتنهام اولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية بتعاقده مع الجناح الهولندي أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال الاسباني حتى نهاية الموسم.

ونجح فريق المدرب الايطالي أنتونيو كونتي باستمالة دانجوما في اللحظات الاخيرة، بعد أن بدا اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في طريقه للانضمام الى النادي الانكليزي الآخر إيفرتون الذي يواجه خطر الهبوط.

وسيمنح دانجوما، كونتي، خيارًا هجوميًا آخر حيث يتطلع إلى تعزيز صفوفه في ظل سعيه للمنافسة على احد المراكز الاربعة الاوائل والمؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

وافاد بيان توتنهام الأربعاء "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال حتى نهاية موسم 2022 23 بشرط الحصول على الاستغناء الدولي".

وباستثناء هاري كاين، عانى مهاجمو توتنهام لترك بصمة في الموسم الحالي، حيث وقع كل من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والسويدي ديان كولوشيفسكي والبرازيلي ريشارليسون ضحية اصابات متكررة.

ومن المحتمل ان يخوض دانجوما، المولود في نيجيريا، مباراته الاولى بقميص سبيرز في الدور الرابع لكأس انكلترا السبت امام بريستون من الدرجة الثانية.

سبق ان خاض تجربة سابقة في الدوري الإنكليزي من بوابة نادي بورنموث في عام 2019. بقي في صفوفه لعامين، وأحرز 17 هدفًا في 52 مباراة، قبل أن ينضم الى فياريال عام 2021.