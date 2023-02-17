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برشلونة: قال والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومدير أعماله خورخي الخميس إنه من غير المرجح أن يعود نجله للعب مع برشلونة الإسباني بعد عامين من مغادرته ملعب "كامب نو" إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وتعاقد "البرغوث" الصغير مع نادي العاصمة في صيف عام 2021 لمدة موسمين (مع خيار التوقيع لموسم إضافي) بعدما فشل النادي الكاتالوني الذي أمضى فيه ابن الـ 35 عاماً معظم مسيرته، في تجديد عقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، في انتقال صعق عالم الكرة المستديرة.

قال خورخي للصحافيين في مطار برشلونة "لا أعتقد ذلك فالظروف ليست ملائمة".

وأشار خورخي الى انه لم يتحدث إلى رئيس برشلونة جوان لابورتا بشأن صفقة وأن ميسي "لديه عقد مع باريس سان جرمان".

وينتهي عقد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، مع سان جرمان في الصيف المقبل، وفي الوقت الحالي لم يوافق على الشروط الجديدة.

ورداً على سؤال عما إذا كان يرغب في رؤية ابنه يلعب لبرشلونة مجدداً، قال خورخي "الحياة تأخذ منعطفات كثيرة".

وانضم المهاجم الأرجنتيني الذي قاد بلاده للتتويج العالمي الثالث في تاريخها في مونديال قطر في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، إلى النادي الكاتالوني في سن الـ 13 عاماً ليصبح أحد أساطير النادي. حقق 35 لقباً مع برشلونة، مسجلا 672 هدفاً في 778 مباراة في جميع المسابقات.