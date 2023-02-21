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لوزان (سويسرا): تعتزم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) من أجل إيقاف نجمة التزلج الروسية الشابة كاميلا فالييفا، وفق ما أعلنت الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة من قبل "وادا" بعدما قررت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) عدم معاقبة النجمة البالغة من العمر 16 عاماً رغم سقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وكُشِفَ النقاب عن سقوطها في اختبار المنشطات خلال أولمبياد بكين الشتوي الذي أقيم العام الماضي من دون أن يمنعها ذلك من المشاركة.

وعلمت فالييفا بعد قيادتها روسيا لذهبية التزحلق على الجليد للفرق، أن فحصاً للمنشطات خضعت له في 25 كانون الاول/ديسمبر 2021 جاءت نتيجته ايجابية، وقد استخدمت دواء "تريميتازيدين" وهو عقار يستخدم لمعالجة الدوار والذبحة الصدرية والمحظور من "وادا". كما تساعد المادة في تدفق الدم والتحمّل.

وحكمت "كاس" في حينها لصالح الروسية وسمحت لها بالمشاركة في المنافسات الفردية، معتبرة أن حرمانها من المشاركة قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضرراً "لا يمكن إصلاحه".

واستشهدت المحكمة بـ"ظروف استثنائية"، بما في ذلك وضع فالييفا كـ"شخص محمي"، وبعبارة أخرى أنها قاصر. لكن ذلك لا يعني تبرئتها نهائياً من تهمة التنشط.

وزعمت وسائل إعلام روسية أن فالييفا شربت من نفس كوب جدها الذي يتناول أدوية لمرض القلب.

إلغاء النتائج

وبعد قرار اللجنة التأديبية في الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات الصادر في كانون الثاني/يناير بتبرئة فالييفا من تبعات اختبارها الإيجابي، ارتأت "وادا" اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضي.

واعتبرت الوكالة الروسية أنه على الرغم من أن فالييفا انتهكت قواعد مكافحة المنشطات، إلا أنها لم ترتكب "أي خطأ أو إهمال"، لتكتفي فقط بإلغاء نتائج الرياضية الشابة في تاريخ أخذ العينة في 25 كانون الأول/ديسمبر 2021.

لكن ذلك ليس كافياً على الإطلاق بالنسبة لـ"وادا" التي قالت في بيان الثلاثاء "تعتبر وادا أن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة التأديبية في الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بأن الرياضية لا تتحمل +أي خطأ أو إهمال+، يعتبر خاطئاً بموجب أحكام القانون العالمي لمكافحة المنشطات في هذه الحالة"، وبالتالي "مارست (وادا) حقها في تقديم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي".

وتابع البيان "تسعى وادا الى الحصول على فترة أربعة أعوام من عدم الأهلية وإلغاء جميع النتائج الرياضية اعتباراً من تاريخ جمع العينات في 25 كانون الأول/ديسمبر 2021".