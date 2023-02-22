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ليفربول: قاد المهاجمان البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة "ريمونتادا" فريقهما ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أمام مضيفه ووصيفه ليفربول الإنكليزي وقلبا تأخره بهدفين إلى فوز 5-2 الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليضع النادي الملكي قدماً في ربع النهائي.

تقدم ليفربول بهدفي الأوروغوياني داروين نونييس (4) والمصري محمد صلاح (14)، ليرد ريال بخماسية تناوب عليها فينيسيوس جونيور (21 و36) ومواطنه إيدر ميليتاو (47) وبنزيمة (55 و67).

وتقام مباراة الإياب في "سانتياغو برنابيو" في 15 آذار/مارس المقبل.

وفشل ليفربول في الثأر من خسارته أمام النادي الملكي بهدف فينيسيوس جونيور في نهائي المسابقة القارية الأم في باريس في أيار/مايو الماضي.

ولم يدخل مدرب الريدز الألماني يورغن كلوب تغييرات على تشكيلته الفائزة على نيوكاسل 2-صفر في البريميرليغ، ليزج بصلاح والوافد الجديد الهولندي كودي خاكبو في الهجوم إلى جانب نونييس.

صلاح.. أفضل مسجل قاري

في المقابل، ومع غياب الفرنسي أورليان تشاوميني عن تشكيلة ريال للمرض ودخول الألماني توني كروس احتياطياً، دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالثنائي الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي إدواردو كامافينغا في الوسط لمساندة المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش.

وكما كان متوقعاً، تألف خط الهجوم من الثلاثي فينيسيوس، وبنزيمة الذي غاب عن آخر لقاء للنادي الملكي في الدوري للراحة، والبرازيلي الآخر رودريغو.

في بداية صاعقة على ملعب "أنفيلد"، سجل ليفربول هدف السبق بعد تمريرة عرضية من صلاح على الجهة اليمنى تابعها نونييس الذي كسر مصيدة التسلل، بكعب قدمه اليمنى في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (4).

وهو الهدف الرابع في 7 مباريات في دوري الأبطال، والعاشر له في 18 مباراة خاضها في المسابقة القارية.

ولم ينتظر ليفربول أكثر من 10 دقائق لهز شباك مضيفه للمرة الثانية بعد خطأ فادح من كورتوا الذي حاول ابعاد كرة وصلته من داني كارفاخال، إلا انه تعثر أمام صلاح الذي لم يجد صعوبة في ايداعها في المرمى (14)، في ثامن أهدافه هذا الموسم في المسابقة.

وبات صلاح بهدفه الـ 42، أفضل مسجل قارياً بقميص ليفربول متجاوزاً لاعب الوسط ستيفن جيرارد (41)، كما تساوى مع العاجي ديدييه دروغبا كأفضل مسجل إفريقي في دوري الأبطال مع 44 هدفاً لكل منهما.

سيطرة مدريدية "تاريخية"

وقلّص فينيسيوس النتيجة بعد تبادل للكرة مع بنزيمة على الجهة اليسرى ليسدد من داخل منطقة الجزاء أرضية زاحفة بمواجهة 3 مدافعين فشل الحارس البرازيلي أليسون في صدها (21).

وحال ميليتاو دون تسجيل نونييس هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بابعاده الكرة عن خط المرمى (25)، قبل أن يتلقى ريال ضربة معنوية باصابة مدافعه النمسوي دافيد ألابا وخروجه ليحل بدلاً منه ناتشو فرنانديس (27).

وسدد فينيسيوس كرة مشابهة لهدفه، إلا أن بيكر كان بالمرصاد (31).

وردّ بيكر التحية لنظيره البلجيكي بعدما ارتكب بدوره خطأ فادحاً عندما حاول تشتيت كرة اعادها إليه جو غوميز، إلاّ أنها اصطدمت بفينيسيوس المتابع لتهز الشباك (36).

ودوّن المهاجم الدولي البرازيلي اسمه كأكثر اللاعبين تسجيلاً في مرمى ليفربول في تاريخ المسابقات الأوروبية، مع 5 أهداف في 4 مباريات.

وأطلق الحكم صافرة النهاية على وقع انقاذ الاسكتلندي أندرو روبرتسون كرة أرضية من فينيسيوس كادت تصل إلى رودريغو المنفرد أمام المرمى (45+1).

وتقدم ريال للمرة الاولى برأسية ميليتاو بعد ركلة حرة من الكرواتي لوكا مودريتش (47)، قبل أن يضيف بنزيمة الرابع بعد تسديدة اصطدمت بغوميز وخدعت الحارس (55) والخامس بعدما تلاعب بدفاع الريدز وسدد في الشباك (67).

وبات ريال ثاني فريق يسجل 5 أهداف في مرمى ليفربول في مباراة واحدة في تاريخ المسابقات الأوروبية، بعد أياكس أمستردام الهولندي في كانون الأوّل/ديسمبر 1966 في الكأس الأندية الاوروبية البطلة (5-1)، حسب "أوبتا" للاحصاءات.