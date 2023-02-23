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القاهرة: سقط بيراميدز صاحب المركز الثاني في فخ التعادل السلبي امام مضيفه المصري الاربعاء، بملعب الجيش ببرج العرب، في ختام منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

أهدر بيراميدز نقطتين ثمينتين في صراعه نحو المنافسة على قمة الدوري، بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة خلف الاهلي المتصدر بـ40 نقطة، وللأخير ثلاث مباريات مؤجلة.

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة السابعة تواليا، منذ انتصاره على الاتحاد السكندري 2-1 في 7 كانون الثاني/يناير الماضي، مكتفيًا بالتعادل ورافعًا رصيده الى 22 نقطة في المركز العاشر.

وحسم التعادل السلبي مواجهة المقاولون العرب وضيفه فيوتشر بملعب عثمان أحمد عثمان.

واهدر محمد رضا بوبو ركلة جزاء لصالح فيوتشر (80) تصدى لها حارس المقاولون محمود ابو السعود.

ورفع المقاولون رصيده الى 32 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف الزمالك الخامس، وللمقاولون مباراة مؤجلة مع الاهلي، ورفع فيوتشر رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث خلف بيراميدز بفارق الاهداف.

النتائج والترتيب

القاهرة: في ما يأتي النتائج والترتيب ضمن المرحلة 19 لبطولة مصر في كرة القدم

الأحد

البنك الأهلي - سموحة 2 - 2

الإثنين

الداخلية - الاتحاد 1 - 2

إنبي - طلائع الجيش 0 - 0

الثلاثاء

أسوان - الأهلي 0 - 3

الإسماعيلي - غزل المحلة 1 - 1

حرس الحدود - فاركو 0 - 0

الأربعاء

المقاولون العرب - فيوتشر 0 - 0

المصري - بيراميدز 0 - 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الأهلي 16 12 4 0 29 5 40

2. بيراميدز 19 11 5 3 29 14 38

3. فيوتشر 19 10 8 1 25 13 38

4. الاتحاد 19 10 3 6 21 18 33

5. الزمالك 18 9 5 4 28 17 32

6. المقاولون العرب 18 8 8 2 23 15 32

7. غزل المحلة 19 7 6 6 19 25 27

8. فاركو 19 5 8 6 17 17 23

9. أسوان 19 6 4 9 18 23 22

10. المصري 19 4 10 5 16 21 22

11. سموحة 19 4 9 6 15 19 21

12. سيراميكا كليوباترا 18 5 6 7 23 22 21

13. طلائع الجيش 19 3 8 8 18 26 17

14. إنبي 19 4 5 10 16 26 17

15. الداخلية 19 3 7 9 15 25 16

16. حرس الحدود 18 3 6 9 12 21 15

17. الإسماعيلي 18 2 8 8 14 22 14

18. البنك الأهلي 19 2 8 9 19 28 14