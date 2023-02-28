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لوس انجليس:

من المقرر أن يشارك كيفن دورانت للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد فينيكس صنز الأربعاء، بعد ثلاثة أسابيع من صفقة تبادل قادته من فريقه السابق بروكلين نتس إلى فينيكس ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

قال فريق صنز في تغريدة الثلاثاء "من المتوقع أن يشارك كيفن دورانت للمرة الاولى مع فينيكس صنز غداً في تشارلوت".

غاب دورانت عن 20 مباراة في الدوري، منها 14 مباراة عندما كان لا يزال بدافع عن ألوان نتس، بسبب التواء في أربطة ركبته اليمنى.

واستحوذ صنز على دورانت قبل اقفال سوق الانتقالات ضمن صفقة أرسلت ميكال بريدجز وكام جونسون وخمسة اختيارات من الجولة الأولى من الـ "درافت" إلى بروكلين.

وشاهد دورانت خسارة فريقه الجديد أمام ميلووكي باكس 101-104 الأحد، حيث قال مدرب فينكس مونتي ويليامس إن الوافد الجديد كان "يتوق للخروج إلى الملعب".

صدمة طلب الرحيل

من ناحيته، تحدث دورانت أمام الصحافيين أثناء تمارين صنز الثلاثاء قائلاً "كنت أستمتع في الملعب قبل أن أتعرض للإصابة، لذا أتطلع للعودة والمتابعة من حيث توقفت".

واضاف اللاعب الذي تبلغ معدلاته في المباراة الواحدة هذا الموسم قبل رحيله عن نتس 29.7 نقطة و6.7 متابعات و5.3 تمريرات حاسمة "أعلم أن الأمر لن يكون بهذه السلاسة" و"سيستغرق الأمر بعض الوقت لأعتاد على كل شيء في وقت مبكر، ولكن بقدر ما أستمتع فقط وأتخبط في اللعبة، أتطلع لفعل ذلك مرة أخرى".

صدم دورانت عشاق كرة السلة بطلب الرحيل قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي، عندما ورد أن فينيكس كانت الوجهة المفضلة له. انتهى به الأمر بالبقاء في بروكلين حتى بعد انتقال كايري إرفينغ إلى دالاس مافريكس.

ويعود دورانت إلى الملعب مع فريقه صنز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 33 فوزاً مقابل 29 هزيمة في المنطقة الغربية التي يتصدرها دنفر ناغتس (43-19).