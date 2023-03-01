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لوس أنجليس: قدّم جا مورانت شوطًا ثانيًا خارقًا وقاد ممفيس غريزليز للفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز المنقوص من ليبرون جيمس بنتيجة 121 -109، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء.

بعد أن اكتفى بست نقاط في الشوط الاول ليدخل ليكرز الى الاستراحة متقدمًا 49 46، انفجر مورانت في الثاني مسجلا 28 نقطة في الربع الثالث وحده ليقلب الطاولة على الضيوف.

حقق "تريبل دابل" منهيًا المباراة مع 39 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وأنهى ممفيس بذلك سلسلة من ثلاثة انتصارات لليكرز وزاد من محنه في مسعاه لخطف مركز يخوّله خوص الملحق المؤهل الى الادوار الاقصائية "بلاي أوف".

شوهد جيمس الذي يواجه الغياب عدة أسابيع بعد إصابته في قدمه اليمنى خلال فوز ليكرز على دالاس، وفق التقارير، وهو يرتدي حذاءًا وقائيًا الثلاثاء من جانب الملعب.

كما غاب عن ليكرز المصاب دانجيلو راسل ليتلقى الفريق الخسارة 33 هذا الموسم مقابل 29 انتصارًا في المركز الثاني عشر في الغربية.

في بروكلين، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 33 نقطة ليقود ميلووكي باكس لفوزه الخامس عشر تواليًا وذلك بعودته أمام نتس 118- 104.

باكس يعود بقوة

تقدم نتس الذي يتأقلم مع رحيل كيفن دورانت وكايري إرفينغ 28-13 مع نهاية الربع الاول ودخل الاستراحة متقدمًا بعشر نقاط.

لكن باكس عاد بقوة في الثالث وحسم الربع لصالحه 39-23 ليمضي قدمًا ويحسم المباراة معززًا صدارته للمنطقة الشرقية (44-17) أمام بوسطن سلتيكس (44-18).

في هيوستن، حقق الصربي نيكولا يوكيتش الـ"تريبل دابل" رقم 100 في الدوري ليقود دنفر ناغتس متصدر الغربية للفوز 133-112 على روكتس.

أنهى يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، المباراة مع 14 نقطة، 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

بات سادس لاعب فقط في "أن بي ايه" يصل الى عتبة 100 "تريبل دابل" على الاقل بعد راسل وستبروك (198)، أوسكار روبرتسون (181)، ماجيك جونسون (138)، جايسون كيد (107) وليبرون جيمس (106).