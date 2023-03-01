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الرياض: بعد 38 يوماً من الغياب بسبب انشغاله بالمشاركة كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، يعود الهلال الخميس لمنافسات الدوري السعودي لكرة القدم عندما يحل ضيفاً على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وذلك ضمن المرحلة التاسعة عشرة.

ويعود الهلال للمشاركة المحلية بمعنويات عالية بعدما حقق وصافة كأس العالم للأندية قبل أن يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا، وبالتالي يطمح في تجاوز عقبة مضيفه والبقاء في صلب المنافسة على لقب الدوري.

ويفتقد الهلال لجهود نجمه المالي موسى ماريغا بداعي الإصابة، لكنه يضم كتيبة من الأسماء المميزة أمثال الكوري هيون-سون جانغ والكولومبي غوستافو كويار والنيجيري أوديون إيغالو وسلمان الفرج وسالم الدوسري وسعود عبدالحميد وغيرهم .

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 32 نقطة جمعها من 15 مباراة، بفارق 11 نقطة عن النصر المتصدر الذي خاض 18 مباراة، فيما يحتل الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

وبعد اربع مباريات لم يحقق خلالها سوى نقطة وحيدة، استعاد الوحدة توازنه إثر فوزه على ابها خارج قواعده، ويأمل الخميس الخروج بنتيجة إيجابية سواء الفوز او التعادل للتقدم في سلم الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويطمح النصر الى تعزيز صدارته عندما يستضيف الباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض الجمعة في مباراة لا تقبل أي هفوة لصاحب الأرض الذي يضع النقاط الثلاث نصب عينيه قبل الموقعة المرتقبة أمام الاتحاد الثاني في المرحلة المقبلة.

ويتربع النصر على قمة الدوري برصيد 43 نقطة من 13 فوزاً و4 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة، في حين يتذيل الباطن الترتيب برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات.

ورغم الإصابات المتتالية التي ضربته في الفترة الأخيرة وفقد بسببها أكثر من عنصر مؤثر، يواصل النصر سلسلة انتصاراته بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثمانية أهداف في 5 مبارياته خاضها في الدوري السعودي حتى الآن.

ويغيب عن النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيس والبرازيلي اندرسون تاليسكا وأيمن يحيى للإصابة، وعبدالإله العمري لتراكم البطاقات، لكنه سيستعيد مدافعه الأسباني الفارو غونزاليس بعد تعافيه من الإصابة.

وبعد 17 مباراة لم يتذوق خلالها طعم الفوز، حقق الباطن فوزه الأول في المرحلة الماضية على حساب الاتفاق، وهذا الفوز سيمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة يؤمل منها إضافة المزيد من الانتصارات من أجل ترك المركز الأخير.

ويحاول الاتحاد تجاوز تعثره الأخير بالتعادل مع الرائد، عندما يواجه مضيفه الخليج الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتراجع الخليج للمركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من 17 مباراة، بينما ينفرد الاتحاد بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة من 18 مباراة (12 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة واحدة).

ورغم النتائج الجيدة التي حققها الخليج في الآونة الأخيرة، إلا أنه توقف في محطة العدالة في مباراته الأخيرة عندما تلقى خسارة غير منتظرة عطفاً على مستوياته ونتائجه، ويأمل أن يستعيد مستواه ويعود لتحقيق النتائج الايجابية للابتعاد عن صراع الهبوط، خصوصاً وأنه يملك أسماء جيدة أمثال البرتغالي فابيو مارتينيز والألباني سوكول سيكاليشي والغابوني اندريه بوكو وخالد السميري واحمد الزين.

وبعد خمسة انتصارات متتالية، فقد الاتحاد نقطتين ثمينتين إثر تعادله مع الرائد، ويتطلع الآن إلى استعادة نغمة الفوز للضغط على النصر المتصدر، لاسيما وأن صفوفه ستشهد عودة هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعافيه من الإصابة ومدافعه المصري احمد حجازي الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب تراكم البطاقات.

وفي بقية المباريات، يلتقي الجمعة الفتح مع الطائي، والفيحاء مع أبهاء، بينما يلعب الجمعة الرائد مع الاتفاق، على أن تختتم المرحلة السبت عندما يلعب الشباب مع العدالة وضمك مع التعاون.

برنامج المرحلة 19

في ما يأتي برنامج المرحلة 19 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم (بتوقيت غرينيتش):

الخميس 2 آذار/مارس

(13:00) الفتح - الطائي

الفيحاء - أبها

(17:30) الوحدة - الهلال

الجمعة 3 آذار/مارس

(13:00) الخليج - الاتحاد

الرائد - الاتفاق

(17:30) النصر - الباطن

السبت 4 آذار/مارس

(13:00) ضمك - التعاون

(17:30) الشباب - العدالة