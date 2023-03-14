قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



مدريد: منح المهاجم البديل ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد فوزاً قاتلاً على مضيفه جيرونا 1 صفر الإثنين، وذلك في ختام المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل موراتا الذي دخل بديلاً للهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 62، هدف الفوز بعد ركلة ركنية من الفرنسي أنطوان غريزمان تحولت من الأرجنتيني أنخيل كوريا وتابعها المهاجم الدولي الاسباني بقدمه اليسرى في الشباك (90+1).

وألغى الحكم بداية الهدف بداعي التسلل على موراتا، إلا انه عاد إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتأكيد صحة الهدف العاشر لموراتا هذا الموسم في "لا ليغا".

ورفع أتلتيكو رصيده في المركز الثالث إلى 48 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد المتعادل أمام مايوركا 1 1 الأحد.

وخاض "روخيبلانكوس" اللقاء منتشياً من فوزه الكبير على إشبيلية 6 1 قبل 9 أيام، وقبلها تعادله في ديربي العاصمة أمام الجار اللدود ريال 1 1.

كما لم يذق رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني طعم الخسارة في "لا ليغا" منذ 8 كانون الثاني/يناير وسقوطه أمام برشلونة صفر 1.

من ناحيته، حقق جيرونا الذي يشرف عليه المدرب ميشال سانيش مونوس فوزين على ألميريا 6 2 وأتلتيك بلباو 3 2، قبل أن يخسر أمام خيتافي 2 3 في المرحلة الماضية، ليعود ويسقط مجدداً هذه الأمسية.

انتظر "روخيبلانكوس" حتى الدقيقة 21 لتهديد مرمى مضيفه بعد اختراق منطقة الجزاء حيث وصلت الكرة من ديباي على الجهة اليمنى إلى غريزمان ليسدد الأخير أرضية من مسافة قريبة صدها الحارس الأرجنتيني باولو غاسانيغا.

وسدد البلجيكي يانيك كاراسكو كرة أرضية صدها الحارس بيديه كلتيهما (26).