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لندن: أعلن نادي كريستال بالاس الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء تعيين روي هودجسون مدربًا حتى نهاية الموسم، خلفًا للفرنسي المقال باتريك فييرا.

ويعود هودجسون لتدريب النادي للمرة الثانية بعد أن أشرف عليه بين أيلول/سبتمبر 2017 وأيار/مايو 2021.

وأقال بالاس فييرا الجمعة الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة في مسعى النادي للبقاء بين الكبار هذا الموسم.

ولم يحقق بالاس أي فوز في الدوري هذا العام وتحديدًا في المباريات الـ12 الاخيرة، وقد مني بأربع هزائم تواليًا، آخرها ضد أرسنال 4-1 الأحد التي أشرف عليها مساعد فييرا باتريك ماكارثي.

صراع محتدم

ويشهد هذا الموسم صراعًا محتدمًا للبقاء في الدوري الممتاز، إذ تفصل أربع نقاط فقط بين بالاس الثاني عشر وصاحب المركز الاخير.

نقل بالاس عن هودجسون (75 عامًا) قوله "إنه لشرف لي أن يُطلب مني العودة إلى النادي الذي يعني الكثير بالنسبة لي، وأن يتم تكليفي بالمهمة المتمثلة بقلب الموازين. هدفنا الوحيد الآن هو بدء الفوز بالمباريات وحصد النقاط اللازمة لضمان البقاء في الدوري الممتاز".

يعود آخر فوز لبالاس إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 ضد بورنموث (2-0).

يملك هودجسون سجلاً حافلاً في التدريب، إذ أشرف على أندية ومنتخبات عدة، بينها إنتر الايطالي وليفربول والمنتخب الانكليزي.