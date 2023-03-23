قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: سيفتقد لوس أنجليس كليبرز جهود نجمه بول جورج من أسبوعين الى ثلاثة، ما قد يعني غيابه عما تبقى من الموسم المنتظم لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفق ما أفاد النادي الأربعاء.

ويعاني جورج من التواء في الركبة اليمنى تعرض له الثلاثاء خلال الخسارة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 100 101، ما يشكل ضربة لكليبرز الذي خسر لاعباً بلغ معدله الوسطي هذا الموسم 23.8 نقطة مع 6.1 متابعة و5.1 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وسقط اللاعب الذي خاض مباراة كل النجوم "أول ستار" ثماني مرات، على أرض الملعب بعد خطأ من الكندي لوغينتس دورت واحتاج الى مساعدة الطاقم الطبي وزملائه للوقوف والتوجه الى غرفة الملابس.

وخسارة جورج في الأمتار الأخيرة من الموسم المنتظم قد يكون مكلفاً جداً لكليبرز الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب المنطقة الغربية بـ38 انتصاراً مقابل 35 هزيمة، لكن بفارق مباراتين فقط عن يوتا جاز العاشر.