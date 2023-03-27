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جاكرتا : ألغيت قرعة كأس العالم تحت 20 سنة في كرة القدم المقرّرة الجمعة في إندونيسيا، بحسب ما أعلن مسؤولون، بعد أيام من دعوة حاكم مقاطعة بالي استبعاد اسرائيل من البطولة.

لا توجد علاقة دبلوماسية رسمية بين البلدين، وأثار دعم القضية الفلسطينية في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة توترات بشأن استضافتها منتخب اسرائيل.

وكانت قرعة البطولة التي ستقام بين 20 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو 2023 في ست مدن بمشاركة 24 منتخباً، مقرّرة الجمعة المقبل في بالي، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) ألغى الحدث دون ذكر الأسباب أو تحديد موعد جديد، بحسب ما أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في بيان الأحد.

وقال مسؤولون ان العامل المحتمل لالغاء القرعة كان دعوة حاكم بالي وايان كوستر استبعاد اسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، وذلك في رسالة وجهها إلى وزارة الشباب والرياضة الشهر الماضي.

وقال عضو الاتحاد الاندونيسي أريا سينولينغا في مؤتمر صحافي في جاكرتا الأحد "لقد ألغيت القرعة. يمكننا تفهم ذلك بسبب الرفض من قبل حاكم بالي".

تابع "اسرائيل مشاركة ولا يمكن اجراء القرعة من دون جميع المشاركين".

ولم يردّ الاتحاد الدولي على طلب للتعليق.

ومن المقرر ان تشارك اسرائيل بعد تأهلها للمرة الأولى إلى النهائيات، فيما تعهّدت جاكرتا بحماية مشاركتها.

وأمل المنظمون في ان تؤدي استضافة مباريات اسرائيل في جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية إلى حلول، بيد أن معارضة كوستر ألقت المزيد من الشكوك.

ومشى حوالي مئة متظاهر من المحافظين المسلمين في العاصمة جاكرتا الشهر الحالي احتجاجاً على مشاركة اسرائيل.

ويخشى مسؤولون كرويون في جاكرتا خسارة حق استضافة أولى بطولة كبرى، وعزل البلاد كروياً من خلال التعرض لعقوبات من الاتحاد الدولي بحال اخفاقهم في حلّ المسألة.

وتستضيف البلاد البطولة بعد واحدة من اسوأ كوارث الملاعب في تاريخ كرة القدم أدت إلى وفاة 135 شخصاً في حادثة تدافع في مدينة مالانغ شرق جاوة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من أربعين طفلاً.