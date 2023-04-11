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الدوحة: أحبط السيلية حملة الدحيل في الدفاع عن لقبه عندما أقصاه الاثنين من ربع نهائي كأس أمير قطر في كرة القدم بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وحقق السيلية المفاجأة الثانية في دور الثمانية بعد الشحانية من الدرجة الثانية الذي أقصى الغرافة الأحد بالطريقة نفسها، ليضرب فريق المدرب الجديد ميرغني الزين بديل التونسي سامي الطرابلسي المقال، موعداً مع العربي في الدور نصف النهائي في 25 نيسان/أبريل الحالي.

إثارة

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الوقت الأصلي بعدما ظل السيلية متقدماً بهدفي مهرداد محمدي من ركلة جزاء (18) والسويدي كارلوس ستراندبرغ (69) في مقابل هدف للكوري الجنوبي نام تاي هي (31)، قبل أن يخطف محمد مونتاري هدف التعادل للدحيل في الرمق الأخير من الوقت بدل الضائع (90+5)، لكنه لم يجنب فريقه الخسارة بعد ذلك بركلات الترجيح.

مواجهة أخيرة

ويختتم الدور ربع النهائي الثلاثاء بمواجهة أخيرة تجمع السد وأم صلال، على أن يلتقي الفائز منهما مع الشحانية في الدور نصف النهائي.

وبرر الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب الدحيل الخسارة لسوء الطالع الذي لازم فريقه.

كريسبو

وقال كريسبو في مؤتمر صحافي "واجهنا الكثير من الصعوبات خلال الشوط الأول خصوصاً في عمليات البناء السريع، كما عانينا أيضا في سرعة استرجاع الكرة في منتصف الميدان".

وأضاف "لكن في الشوط الثاني فرضنا هيمنة كبيرة على المجريات وأهدرنا سيلاً من الفرص السهلة جراء قلة التركيز في اللمسة الأخيرة".

الزين

من جهته، قال الزين مدرب السيلية "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق قوي، وكنا نداً قوياً وكان بالإمكان أن نحسم الأمور في الوقت الأصلي، سنضع هذا الانتصار جانباً حالياً من أجل التركيز على الدوري في ظل الوضعية المعقدة التي نعيشها (...) والابتعاد عن المركز الأخير المؤدي إلى الهبوط المباشر".