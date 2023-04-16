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ليل (فرنسا) : قلب ليل تأخره أمام ضيفه مونبلييه بهدف إلى فوز 2 1 في غضون دقيقتين الأحد، واستعاد المركز الخامس في سباقه الأوروبي، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع ليل رصيده إلى 55 نقطة واستعاد المركز الخامس متقدماً بفارق نقطتين عن رين الفائز على ضيفه رينس 3 صفر السبت، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.