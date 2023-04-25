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لندن: حضّ الإسباني ميكل أرتيتا مدرب نادي أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لاعبيه على الاستفادة من "فرصة رائعة" عندما يسافرون لمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي، الأربعاء في مباراة مفصلية ضمن المرحلة 33.

ويتصدر "المدفعجية" ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن سيتي، بيد انهم لعبوا مبارتين أكثر من حامل اللقب.

وسيكون أرسنال بحاجة ماسة لتحقيق فوزه الأول على أرض سيتي منذ 2015، لتعزيز حظوظه باحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2004، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية.

قال أرتيتا في مؤتمر صحافي الثلاثاء "ستكون ليلة صعبة وتحدياً كبيراً، لكن الفرصة رائعة بالنسبة لنا".

تابع "عرفنا منذ البداية انه إذا أردت احراز لقب الدوري، عليك ان تذهب إلى ارض توتنهام وتحقق الفوز، أن تذهب إلى ارض تشلسي وتتغلب عليهم".

أردف المساعد السابق لمدرب سيتي الحالي ومواطنه بيب غوارديولا في سيتي حيث أحرز لقب الدوري مرتين "هذا ما قمنا به والآن يتعيّن علي الذهاب إلى أرض سيتي والتغلّب عليهم. إذا أردت أن تصبح بطلاً، عليك الفوز في مباريات مماثلة".

وإلى قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا الذي لم يظهر "تحسّناً" بالتعافي من اصابة بظهره، كشف أرتيتا (41 عاماً) ان الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا الغائب عن التعادل الاخير ضد ساوثمبتون 3-3 بسبب المرض.