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مدريد: عانى الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً، الإثنين لإقصاء صديقه ومواطنه ألكسندر شيفتشنكو في مباراة ماراثونية، فعبر الى ثمن نهائي دورة مدريد لماسترز الألف، فيما أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا مغامرة الروسية اليافعة ميرا أندرييفا البالغة 16 عاماً وضربت موعداً في ربع النهائي مع ميار شريف بعد تأهل تاريخي للمصرية.

وتغلب مدفيديف، المتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة عام 2021، على شيفتشنكو 4 6 و6 1 و7 5 ليتواجه تالياً مع مواطن آخر هو أصلان كاراتسيف الفائز على الأسترالي أليكس دي مينور 6 3، 4 6، 6 4.

واستمتع الثنائي مدفيديف وشيفتشنكو بست سنوات من خوض منافسات الألعاب عبر الإنترنت معاً، قبل أن يلتقيا في نهاية المطاف العام الماضي، وتواجها الاثنين في العاصمة الإسبانية للمرة الأولى في مباراة استغرقت ساعتين و42 دقيقة.

وعانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الخامس عالمياً، لبلوغ ثمن النهائي على حساب الارجنتيني سيباستيان باييس 7 5، 3 6، 6 3.

قال وصيف العام 2019 بعد الفوز "صعّب الامور عليّ. كانت مباراة تطلبت الكثير من الامور، كان عليّ ان أستخرج الافضل من نفسي، لم يهدر الكثير من الكرات".

ولا يزال تسيتسيباس يبحث عن لقب أول هذا العام بعد أن حل وصيفًا في أستراليا المفتوحة وبرشلونة. يلتقي تاليًا الاسباني بيرنابيه ساباتا ميراييس الفائز على الروسي رومان سافيولين 6 3، 3 6، 6 3.

تأهل أيضًا الاميركي تايلور فريتز العاشر عالميًا بفوزه على التشيلي كريستيان غارين 6 1، 7 6 (7/4).

وتأهل أيضاً الالماني يان لينارد شتروف على حساب الصربي دوشان لايوفيتش 6 7 (2/7)، 6 3، 6 3 ليضرب موعداً مع الارجنتيني بيدرو كاتشين الفائز على الاميركي فرانسيس تيافو 6 1، 7 6 (7/2).

سابالينكا تنهي مغامرة أندرييفا

ولدى السيدات، بلغت المصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك ربع النهائي في مدريد للمرة الاولى في مسيرتها، بفوز صعب على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6 4، 6 7 (3/7)، 6 3 بعد ساعتين و25 دقيقة.

قالت المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى بعد الفوز "لم تكن مباراة سهلة. تقدمتُ في المجموعة الثانية ولكني فقدت الافضلية لاحقًا، لذا بالطبع لم تكن سهلة ولكني سعيدة بأني استعدت توازني في الثالثة".

تلتقي البولندية الباحثة عن لقبها الثاني هذا العام بعد دورة الدوحة، تاليًا مع الكرواتية بترا مارتيتش الفائزة على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 6 3، 7 6 (7/1).

وأنهت سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً، مغامرة أندرييفا (194) بفوزها عليها 6 3 و6 1 لتبلغ ربع النهائي.

ودخلت أندرييفا، المشاركة ببطاقة دعوة والتي تلعب من دون علم بلادها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تاريخ دورات الألف الأربعاء بعدما باتت ثالث لاعبة تبلغ من العمر 15 عاماً تتأهل الى الدور الثاني في دورات الألف بعد الأميركيتين كاثرين بيليس عام 2015 وكوكو غوف عام 2019، وكلاهما حققتا ذلك في دورة ميامي.

وبفوزها على الكندية ليلى فرنانديز وصيفة فلاشينغ ميدوز لعام 2021 في الدور الاول، باتت أندرييفا ثاني لاعبة فقط تبلغ من العمر 15 عاماً تفوز في دورات الألف على إحدى لاعبات نادي الخمسين الأوليات في تصنيف "دبليو تي أيه"، بعد بيليس التي فازت على الكازاخستانية زارينا دياس عام 2015 حين كانت الأخيرة مصنفة 32 عالمياً.

وبعد أن أقصت البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنفة 14 عالمياً، احتفلت بعيد ميلادها السادس عشر السبت بإقصائها البولندية ماغدا لينيت.

لكن الفوز على سابالينكا الفائزة بدورة مدريد 2021 كان بمثابة جسر بعيد جداً.

وقالت سابالينكا "بالطبع أنا سعيدة بالفوز، أتمنى لو كنت ألعب في مدريد عندما كان عمري 16 عاماً".

وأضافت "أعتقد أن في كراتي القليلة الأولى كنت أحاول التماهي مع إيقاعها وطريقة لعبها، ثم بقيت أحاول أن ألعب أسلوبي، وأكون شرسة وأقاتل من أجل كل نقطة".

تأهل تاريخي لشريف

وستواجه سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، المصرية شريف التي واصلت مشوراها الرائع وتغلبت على البلجيكية إليز ميرتنس 6 4، 0 6، و6 4.

وباتت شريف أول لاعبة مصرية تبلغ ربع نهائي إحدى دورات الألف في التاريخ.

قالت بعد الفوز في المقابلة على أرض الملعب "أحب إسبانيا، من لا يحبها؟ أعيش هنا منذ 3 سنوات، إنها بمثابة منزلي الثاني...لدي عائلة هنا".

وسبق أن أقصت السبت المصنفة خامسة عالميًا كارولين غارسيا لتحقق فوزها الاول على إحدى المصنفات الخمس الاوليات في مسيرتها.

وتأهلت اليونانية ماريا ساكاري، التاسعة عالميًا، الى ربع النهائي على حساب صاحبة الارض باولا بادوسا (42) بفوزها عليها 6 4، 6 4 لتلتقي تاليًا مع الرومانية إيرينا كاميلا بيغو الفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا بالنتيجة ذاتها. كما بلغت الدور ذاته الاميركية الثالثة عالميًا جيسيكا بيغولا بفوزها على الايطالية مارتينا تريفيزان 6 3، 2 6، 6 3.