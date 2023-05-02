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نيويورك: بات بإمكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، نهاية الصيف المقبل، بعد أن أكد البيت الأبيض الاثنين رفع ضرورة التطعيم ضد كويد-19 للوافدين الدوليين إلى الولايات المتحدة عن طريق الجو.

وسيتم تطبيق الإجراء اعتبارًا من 11 أيار/مايو مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها واشنطن في كانون الثاني/يناير 2020.

ولم يتمكن ديوكوفيتش، أحد أشهر الشخصيات الرياضية التي رفضت اللقاح ضد فيروس كورونا، من اللعب في الولايات المتحدة منذ أن دخلت ضرورة التطعيم حيز التنفيذ في ترين الثاني/نوفمبر 2021. قبلها بشهرين فشل في تحقيق غراند سلام تاريخي (الفوز بالألقاب الأربعة الكبرى في سنة واحدة) بخسارته في المباراة النهائية لفلاشينغ ميدوز أمام الروسي دانييل مدفيديف في النهائي.

وكان الصربي البالغ من العمر 35 عامًا والذي يتقاسم الرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى مع الاسباني رافايل نادال (22 لقبا لكل منهما)، طلب دون جدوى إعفاء خاصًا لدخول الولايات المتحدة للمشاركة في بطولتي إنديان ويلز وميامي لماسترز الألف في شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين. وقتها حصل على دعم منظمي بطولة أمريكا المفتوحة والاتحاد الأميركي للعبة دون أي تأثير.

وكان النجم الأميركي السابق جون ماكنرو أشار إلى تناقض موقف السلطات الاميركية، مؤكدا أن ديوكوفيتش "شارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2021، بينما كان الوباء لا يزال مستعرًا، ولم يُسمح له باللعب العام الماضي، فهل يمكن لأحد أن يشرح ذلك لي ذلك؟ والآن لا يزال غير مسموح له باللعب؟ هذا هراء".

وتم ترحيل ديوكوفيتش مطلع 2022 من أستراليا حيث كان يأمل أن يخوض بطولة أستراليا المفتوحة، بسبب رفضه التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، وسُمح له بالمشاركة هذا العام وتوجح باللقب.

وكانت الولايات المتحدة رسمياً الدولة التي دفعت الثمن الباهظ للوباء حيث تسبب في وفاة أكثر من مليون شخص.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الوباء قد توقف تقريبًا، وقال في بيان: "منذ (كانون الثاني) يناير 2021، تراجعت وفيات كوفيد-19 بنسبة 95 في المائة، وانخفضت حالات الاستشفاء ما يقرب من 91 في المائة. وعلى الصعيد العالمي، بلغت وفيات كوفيد-19 أدنى مستوياتها منذ بداية الوباء".