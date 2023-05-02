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فرايبورغ ألمانيا: أبان نادي لايبزيغ حامل اللقب مجدداً عن علوّ كعبه أمام مضيفه ووصيفه فرايبورغ واكتسحه بعشرة لاعبين 5-1 الثلاثاء في نصف نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم، وبلغ المباراة النهائية.

وتناوب على تسجيل خماسية لايبزيغ الإسباني داني مالمو (13)، الألماني بنجامن هنريتشس (14)، المجري دومينيك سوبوسلاي (37 و90+8 من ركلة جزاء) والفرنسي العائد من الإصابة كريستوفر نكونكو (45+1)، فيما أحرز النمسوي ميكايل غريغوريتش هدف فرايبورغ الوحيد (75).

وشهدت المباراة في دقيقتها الثامنة والخمسين، طرد مدافع لايبزيغ الكرواتي يوشكو غفارديول بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وضمن لايبزيغ مقعده في المباراة النهائية المرتقبة في برلين في 3 حزيران/يونيو المقبل، في انتظار الطرف الآخر الذي ستفرزه المواجهة بين شتوتغارت وأينتراخت فرانكفورت في نصف النهائي الآخر الأربعاء.

وكان فرايبورغ يمني النفس بالثأر من لايبزيغ الذي تغلب عليه في المباراة النهائية للمسابقة الموسم الماضي بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1 على الملعب الأولمبي في برلين في أيار/مايو 2022 في طريقه إلى أول لقب في تاريخه.

كما تحتدم المنافسة بين الفريقين في الدوري حيث يحتل رجال المدرب كريستيان سترايش المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، برصيد 56 نقطة متقدمين بفارق نقطتين عن لايبزيغ، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين السبت المقبل حيث يستقبل فرايبورغ مجدداً لايبزيغ ضمن منافسات المرحلة 31 في "بوندسليغا".