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روما: خطا يوفنتوس خطوة هامة نحو المشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه الثمين خارج ملعبه على اتالانتا 2-صفر ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وارتقى يوفنتوس الى المركز الثاني مستغلا سقوط لاتسيو امام ميلان صفر-2 السبت رافعا رصيده الى 66 نقطة متقدما بفارق بفارق 5 نقاط عن ميلان الخامس قبل نهاية الدوري بأربع مراحل.

اما اتالانتا فاحتفظ بالمركز السادس بفارق 5 نقاط عن إنتر صاحب المركز الرابع وآخر المتأهلين الى دوري الابطالي في الوقت الحالي.

وبعد شوط اول رتيب من قبل الفريقين، نجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل عبر جناحه الانكليزي الشاب صامويل ايلينغ-جونيور (19 عاما) مستغلا كرة مرتدة سددها زميله البولندي اركاديوش ميليك (56).

وكان ايلينغ-جونيور يخوض اول مباراة اساسيا في صفوف فريقه في الدوري الايطالي.

ورمى اتالانتا بكل ثقله باتجاه مرمى يوفنتوس في محاولة لتعديل النتيجة لكن حارس الاخير البولندي فويتشيك تشيشتزني تصدى لاكثر من محاولة خطرة.

واستغل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش هجمة مرتدة سريعة لفريقه في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليحسم النتيجة نهائيا في صالح السيدة العجوز بكرة سكنت الزاوية العليا لمرمى اتالانتا.

ويلتقي لاحقا نابولي البطل الجديد الذي احرز لقبه الاول منذ 33 عاما والثالث في تاريخه، مع فيورنتينا حيث سيحتفل انصاره بلقب "السكوديتو" على ملعب دييغو مارادونا.

وكان الفريق الجنوبي ضمن اللقب اثر تعادله مع اودينيزي 1-1 الخميس.