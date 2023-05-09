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ميامي : قاد البديل لوني ووكر عودة مميزة للوس أنجليس ليكرز في الربع الأخير، فقلب تأخره أمام ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب إلى فوز ثمين 104 101 منحه التقدم 3 1 الإثنين في نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وضرب ابن الرابعة والعشرين مسجلاً 15 نقطة في الربع الأخير، ليضع ليكرز على بعد فوز واحد من بلوغ نهائي المنطقة الغربية.

ويلاقي الفائز من هذه السلسلة المتأهل بين دنفر ناغتس متصدر المنطقة في الدوري المنتظم وفينيكس صنز (2 2).

ووكر الذي اخفق في فرض نفسه منذ انضمامه إلى ليكرز بعقد لسنة واحدة، اثر معاناته مع الاصابات، حصل على تهنئة أسطورة الفريق ليبرون جيمس وباقي زملائه.

قال جيمس، أفضل مسجل في تاريخ الدوري، الذي أضاف 27 نقطة، انه حث ووكر قبل المباراة ليكون جاهزاً فور دخوله "قلت له +لوني كُن جاهزاً. سنكون بحاجة اليك في وقت ما+".

تابع "الملك" ليبرون "أن تكون محترفاً إلى هذا الحدّ بعمره الصغير، أن تدخل وتكون جاهزاً، لم نكن لنفوز بهذه المباراة لولا لوني ووكر الليلة، هذا مؤكّد".

بدوره، قال ووكر انه كان مستعداً لتقديم المساهمة "هذا يعني الكثير لي، حقاً".

تابع لاعب سان أنتونيو سبيرز السابق "بفضل الله أتيحت لي فرصة اللعب. واصلت الذهاب إلى قاعة اللياقة البدنية كل ليلة، الجميع كان يطلب مني البقاء جاهزاً برون، المدرب، جميعهم. عندما حان الوقت، كنت مركزاً تماماً".

وبعد مبارتين في لوس أنجليس، تنتقل السلسلة إلى سان فرانسيسكو حيث يستقبل غولدن ستايت المباراة الخامسة الأربعاء، وهو بحاجة للفوز كي ينعش آماله بالتأهل، علماً ان الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يبلغ نهائي المنطقة.

وفي المنطقة الشرقية، حقق ميامي هيت فوه الثاني توالياً على أرضه أمام نيويورك نيكس 109 101، وتقدّمه 3 1 ليصبح على غرار ليكرز بحاجة لفوز واحد كي يحسم سلسلته.