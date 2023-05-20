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باريس: فقد موناكو أي حظوظ متبقية باحتلال أحد المراكز الثلاثة الاوائل وذلك بعد سقوطه امام ليون 1-3 ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة.

على ملعب "غروباما ستايديوم"، حقّق ليون فوزًا لافتًا على حساب فريق الإمارة، في صراع الأمتار الأخيرة لتحديد المراكز النهائية لموسم 2022-23 ومعها مصير التأهل الى المسابقات الاوروبية وعلى رأسها دوري ابطال اوروبا.

وبخسارته، فقد موناكو الرابع رسميًا حظوظه بالتقدم الى المركز الثالث المؤهل الى تصفيات دوري الأبطال، حيث يتخلف عن مرسيليا بفارق ثماني نقاط. بينما عزّز ليون موقعه في المركز السابع برصيد 59 نقطة وحافظ على بصيص أمل في المنافسة على التأهل الى احدى المسابقات الاوروبية.

كما انّ موناكو يواجه ضغطًا شديدًا من ليل الخامس والذي لا يتخلف عنه سوى بـ 5 نقاط مع ثلاث مباريات متبقية له.

وسجّل اهداف ليون كل من الكسندر لاكازيت (38) وماكسينس كاكيريت (57) وريان شرقي (78) فيما كان موناكو افتتح التسجيل عن طريق وسام بن يدر (2 ضربة جزاء).

ورفع لاكازيت رصيده من الاهداف الى 26 هذا الموسم في الدوري الفرنسي.