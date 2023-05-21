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لوس انجليس: بات دنفر ناغتس على بعد فوز واحد من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلّبه للمرة الثالثة توالياً على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 119 108، السبت في نهائي المنطقة الغربية.

وقاد الموزّع الكندي جمال موراي فريقه إلى فوز مستحق بتسجيل 37 نقطة بينها 5 ثلاثيات، واضاف العملاق الصربي نيكولا يوكيتش ، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 24 نقطة بينها 15 في الربع الأخير و8 تمريرات حاسمة.

دنفر الذي حقق فوزين على أرضه، قدّم أداء حاسماً من بداية المباراة حتى نهايتها، محبطاً آمال أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس (23 نقطة و12 تمريرة حاسمة).