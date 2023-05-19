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لوس انجليس: حقق دنفر ناغتس فوزه الثاني توالياً على لوس أنجليس ليكرز 108-103 في سلسلة اللقاءات بينهما في نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس، بفضل تألق نجمه جمال موراي الذي سجل 37 نقطة، منها 23 في الربع الاخير.

ونجح نجم دنفر الاخر الصربي نيكولا يوكيتش، افضل لاعب في الدوري مرتين، في تحقيق "تريبل دابل" جديدة بتسجيله 23 نقطة و17 متابعة و12 تمريرة حاسمة، لكن موراي كان مفتاح الفوز في اللقاء بنجاحه في ست تسديدات من أصل 7 في الربع الاخير و4 من أصل 5 رميات ثلاثية نفذها في حين فشل يوكيتش أو كنتفايوس كالدويل-بوب (8 نقاط) في تسجيل اي نقطة في الربع الاخير.

وأضاف موراي إلى حصاده التهديفي 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز في صفوف ليكرز ليبرون جيمس وأوستن ريفز مع 22 نقطة لكل منهما، وأضاف البديل الياباني روي هاشيمورا 21 نقطة.

وبعد يومين على قيام دنفر بالبناء على ربع أول قوي ليفوز بالمباراة الاولى، انتهى الربع الاول بالتعادل 27-27 قبل ان يتقدم ليكرز بفارق 11 نقطة في احدى مراحل الربع الثاني لينهيه متقدماً 53-48.

وظلت النتيجة متقاربة حتى نهاية الربع الثالث الذي انهاه ليكرز متقدماً بفارق 3 نقاط (79-76).

وتقدم دنفر للمرة الاولى في المباراة بفضل ثلاثية لموراي في مطلع الربع الاخير وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وسجل دنفر 7 ثلاثيات في الربع الاخير بينها 4 لموراي. وكان موراي تألق عندما بلغ فريقه نهائي المنطقة الغربية عام 2020 لكن غاب عن الادوار الاقصائية في الموسمين الماضيين بعد ان تعرض لقطع في أربطة الركبة في نيسان/إبريل عام 2021.

ويحل دنفر ضيفاً على ليكرز في المباراتين المقبلتين اولهما السبت.