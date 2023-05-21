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كوناس (ليتوانيا): تُوّج ريال مدريد الاسباني بلقب مسابقة بطولة أوروبا لكرة السلة (يوروليغ) اثر فوزه على اولمبياكوس اليوناني في النهائي 79-78 بفضل سلّة حاسمة من نجمه المخضرم سيرجيو لول قبل 3 ثوان من نهاية المباراة التي اقيمت في مدينة كوناس الليتوانية امام حشد غفير من الجماهير.

وأحرز الفريق الملكي لقبه الحادي عشر في المسابقة القارية، حارما اولمبياكوس من لقبه الرابع.

وحاول كوستاس سلوكاس منح فريقه الفوز في الثانية الاخيرة الا انّ محاولته باءت بالفشل، على الرغم من انّ الفريق اليوناني كان الطرف الافضل في فترات كثيرة من المباراة. إذ تقدم 24-12 مع نهاية الربع الاول، لكنّ خبرة الفريق الاسباني بقيادة "حرسه القديم" لعبت دورًا أساسيًا في تسجيل عودة قوية وخطف الفوز في الرمق الاخير.

وبرز من جانب ريال كل من سيرجيو رودريغيس بـ 15 نقطة مع 4 متابعات و9 تمريرات حاسمة وإيدي تافاريس 13 نقطة مع عشر متابعات والكرواتي ماريو إيزونجا 12 نقطة،

في المقابل، كان البلغاري ساشا فيزنكوف افضل مسجّل لاولمبياكوس بـ 29 نقطة واضاف اليه الاميركي أيزياه كنعان 21.

ويعود آخر لقب للريال الى موسم 2017-2018، اما اولمبياكوس فالى موسم 2012-13.

وكان ريال عوّض خيبة خسارته في نهائي الموسم الماضي على يد أناضولو إيفيس التركي الذي تُوج بلقب النسختين الاخيرتين.