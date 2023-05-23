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القاهرة: حقق الأهلي انتصاره الخامس تواليًا بفوز مستحق على ضيفه انبي 2-0 الثلاثاء بملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل هدفي الأهلي محمد شريف (29) واحمد عبد القادر (35)، رافعا رصيده الى 56 نقطة في الصدارة وله 6 مباريات مؤجلة، فيما تجمّد رصيد انبي عند 36 نقطة في المركز التاسع.

ودخل الاهلي المباراة بعد أن بلغ الاسبوع الماضي نهائي دوري أبطال إفريقيا بتجديده الفوزه على الترجي التونسي إيابًا في نصف النهائي 1-0 بعدما كان تغلب عليه بثلاثية نظيفة ذهابا في تونس.

وضرب موعدًا في النهائي مع الواداد البيضاوي المغربي في الرابع من حزيران/يونيو المقبل ذهابًا في القاهرة، وإيابًا في الحادي عشر منه في الدار البيضاء.

سيطر الاهلي هجوميًا ولجأ لاعبوه للتسديد من خارج منطقة الجزاء عن طريق التونسي علي معلول ومروان عطية لصعوبة اختراق التكتل الدفاعي للاعبي انبي.

وشهدت الدقيقة 18 اول ظهور هجومي لانبي، بعدما توغل احمد امين "اوفا" في دفاع الاهلي ومر من ياسر ابراهيم وسدد كرة ابعدها الحارس علي لطفي بقدمه، ورد حمدي فتحي بتسديدة قوية من داخل منقطة الجزاء علت عارضة رضا السيد (22).

اسفر الضغط الاحمر عن هدف اول من عرضية معلول، فشل مدافع انبي احمد صبيحه في ابعادها لتصل لشريف سددها داخل الشباك الى يمين السيد (29).

ومن تمريرة خاطئة في وسط الملعب وصلت الكرة لعبد القادر توغل وسددها قوية، فشل رضا السيد في ابعادها لتسكن في الزاوية اليسرى العليا (35).

وكاد حمدي فتحي يضيف الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني بعدما توغل في عمق دفاع انبي وسدد اصطدمت بالمدافع محمد حامد وخرجت الى ركنية (46).

وعاد فتحي بتسديدة اخرى من على حدود منطقة الجزاء (50) ابعدها رضا السيد الى ركنية بصعوبة قبل أن ينقذ مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة البديل الجزائري احمد القندوسي وهو منفرد بالمرمى (68).



البنك الأهلي

واقتنص البنك الاهلي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه اسوان 2-1.

تقدم لأسوان محمد حمدي زكي (51) لينفرد بوصافة هدافي الدوري برصيد 11 هدفًا خلف مهاجم الاتحاد السكندري الانغولي جوب مابولولو (14)، وعادل النتيجة للبنك الاهلي كريم بامبو (66)، فثيما سجل محمد هلال هدف الفوز للضيوف (77 من ركلة جزاء).

رفع البنك الاهلي رصيده الى 31 نقطة وتقدم للمركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد اسوان عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحقق فاركو فوزا قاتلا على ضيفه سموحة بهدف نظيف بملعب الجيش ببرج العرب.

سجل هدف فوز فاركو محمود حماده (90+2) رافعا رصيد فريقه الى 40 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد 35 نقطة في المركز العاشر.

النتائج والترتيب

القاهرة: في ما يأتي النتائج والترتيب ضمن المرحلة 29 لبطولة مصر في كرة القدم:

الأحد

الإسماعيلي - حرس الحدود 1 - 0

غزل المحلة - بيراميدز 0 - 2

الإثنين

الاتحاد - المصري 1 - 2

الداخلية - الزمالك 1 - 1

المقاولون العرب - طلائع الجيش 0 - 0

الثلاثاء

أسوان - البنك الأهلي 1 - 2

فاركو - سموحة 1 - 0

الأهلي - إنبي 2 - 0

الأربعاء

(16:00) فيوتشر - سيراميكا كليوباترا

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الأهلي 22 17 5 0 42 7 56

2. بيراميدز 26 15 7 4 40 17 52

3. فيوتشر 27 13 12 2 30 16 51

4. الزمالك 28 13 8 7 40 27 47

5. المقاولون العرب 29 9 14 6 31 25 41

6. فاركو 29 9 13 7 28 26 40

7. الاتحاد 27 12 4 11 31 31 40

8. المصري 29 9 13 7 28 31 40

9. إنبي 29 10 6 13 29 36 36

10. سموحة 29 8 11 10 29 33 35

11. الإسماعيلي 28 7 11 10 27 32 32

12. سيراميكا كليوباترا 27 6 13 8 27 26 31

13. البنك الأهلي 29 7 10 12 31 36 31

14. أسوان 29 8 7 14 27 37 31

15. غزل المحلة 29 8 7 14 24 41 31

16. الداخلية 29 5 13 11 25 36 28

17. طلائع الجيش 27 5 11 11 27 37 26

18. حرس الحدود 27 3 7 17 14 36 16