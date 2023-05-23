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القاهرة: سقط الزمالك حامل اللقب في فخ التعادل الايجابي امام مضيفه الداخلية 1-1 يوم أمس الاثنين بملعب السويس الجديد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري (21)، وأهدر له احمد سيد "زيزو" ركلة جزاء (76)، فيما أدرك سمير فكرى التعادل للداخلية (84 من ركلة جزاء).

ورفع الزمالك رصيده الى 47 نقطة في المركز الرابع، والداخلية الى 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان الزمالك صاحب الاستحواذ لكن الداخلية كان الأخطر هجوميا حيث وسدد وليد مصطفى كرة من ركلة حرة مباشرة من حافة المنطقة علت عارضة مرمى محمد صبحي (14)، واهدر اللاعب نفسه فرصة بعد دقيقة واحدة عندما تلقى كرة من عبد الرحمن البنوبي خلف دفاع الزمالك فانفرد وسددها لكن صبحي ابعدها بصعوبة الى ركنية.

ورد الزمالك بقوة مفتتحا التسجيل عندما انبرى مصطفى شلبي لركلة ركنية ومررها الى محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي راوغ احد المدافعين ومررها عرضية تابعها الجزيري برأسه على يسار عماد السيد (21).

وواصل لاعبو الداخلية ضغطهم الهجومي على دفاع الزمالك المرتبك ومن تمريرة لسمير فكرى انفرد علي الزاهدي وسدد كرة ارتدت من يد محمد صبحي وفي جسد الزاهدي وتابعت طريقها نحو المرمى لكن حسام عبد المجيد من على الخط الى ركنية لم تثمر (41).

وكاد البديل النيجيري رشيد أحمد يفعلها مطلع الشوط الثاني من انفراد لكن تسديدته مرت بجوار القائم الايمن (49)، رد عليها السنغالي ابراهيما نداي بتسديدة من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن لمرمى السيد (52).

وكاد صبحي يكلف فريقه هدف في مرماه بعدما اخطأ في التمرير داخل المنطقة حيث وصلت الكرة الى رشيد الذي مررها عرضية بدل تسديدها في المرمى الخالي (65).

وحصل الزمالك على ركلة جزاء اثر عرقلة المدافع التونسي حمزة المثلثوي داخل المنطقة من النيجيري كليتشي شيمزي فانبرى لها زيزو لكنها ارتدت من العارضة وشتتها الدفاع (76).

وحصل الداخلية على ركلة جزايء أيضا عندما تعرض رشيد للعرقلة من صبحي فانبرى لها فكري على يمين الحارس الزملكاوي محرزا هدف التعادل (84).

واستعاد المصري نغمة الانتصارات الغائبة منذ خمس مباريات، بفوز مثير على مضيفه الاتحاد السكندري 2-1 على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق مهاجمه الانغولي جوب مابولولو (25) رافعا رصيده الى 14 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، لكن المصري رد بهدفي محمد عبد اللطيف "جريندو" (34 من ركلة جزاء) والبديل التونسي الياس الجلاصي (73 من ركلة جزاء).

ولعب الاتحاد بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه محمود علاء (89) لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية للاعتراض على قرارات حكم المباراة.

وحقق المصري الفوز الاول منذ انتصاره على حرس الحدود بهدف نظيف في المرحلة الرابعة والعشرين في السابع من نيسان/ابريل الماضي، رافعا رصيده الى 40 نقطة في المركز السادس.

كما هو الفوز الاول بقيادة مدربه ميمي عبد الرازق الذي تولى المسؤولية خلفا لحسام حسن المقال من منصبه، فيما تلقى الاتحاد الخسارة الثانية تواليا والحادية عشر هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 40 نقطة وتراجع الى المركز السابع.

وحسم التعادل السلبي مواجهة المقاولون العرب وضيفه طلائع الجيش بملعب عثمان احمد عثمان في القاهرة.

ورفع المقاولون رصيده الى 41 نقطة في المركز الخامس، وطلائع الجيش الى 26 نقطة في المركز السابع عشر.

النتائج والترتيب

القاهرة: في ما يأتي النتائج والترتيب ضمن المرحلة 29 لبطولة مصر في كرة القدم:

الأحد:

الإسماعيلي - حرس الحدود 1 - 0

غزل المحلة - بيراميدز 0 - 2

الإثنين:

الاتحاد - المصري 1 - 2

الداخلية - الزمالك 1 - 1

المقاولون العرب - طلائع الجيش 0 - 0

الثلاثاء:

(13:30) أسوان - البنك الأهلي

(16:00) فاركو - سموحة

(18:30) الأهلي - إنبي

الأربعاء:

(16:00) فيوتشر - سيراميكا كليوباترا

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الأهلي 21 16 5 0 40 7 53

2. بيراميدز 26 15 7 4 40 17 52

3. فيوتشر 27 13 12 2 30 16 51

4. الزمالك 28 13 8 7 40 27 47

5. المقاولون العرب 29 9 14 6 31 25 41

6. المصري 29 9 13 7 28 31 40

7. الاتحاد 27 12 4 11 31 31 40

8. فاركو 28 8 13 7 27 26 37

9. إنبي 28 10 6 12 29 34 36

10. سموحة 28 8 11 9 29 32 35

11. الإسماعيلي 28 7 11 10 27 32 32

12. سيراميكا كليوباترا 27 6 13 8 27 26 31

13. أسوان 28 8 7 13 26 35 31

14. غزل المحلة 29 8 7 14 24 41 31

15. البنك الأهلي 28 6 10 12 29 35 28

16. الداخلية 29 5 13 11 25 36 28

17. طلائع الجيش 27 5 11 11 27 37 26

18. حرس الحدود 27 3 7 17 14 36 16