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القاهرة: حقق الزمالك فوزًا صعبًا على ضيفه أسوان 1-0 الخميس بملعب القاهرة الدولي، في ختام منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل هدف فوز الزمالك السنغالي ابراهيما نداي (45+1) ليستعيد فريقه نغمة الانتصارات عقب خسارته امام الاسماعيلي في المرحلة الماضية، رافعًا رصيده الى 46 نقطة في المركز الرابع. فيما تجمد رصيد اسوان عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

شوط اول جيد فنيًا تبادل فيه الفريقان السيطرة والاستحواذ والخطورة على المرميين، وجاءت البداية بتسديدة من نداي من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس عمرو حسام ثم تابعها مصطفى شلبي بتسديدة الى خارج الملعب (2).

ورد احمد خالد بمراوغة لشلبي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم الايسر (4).

شكلت الهجمات المرتدة لاسوان خطورة على دفاع الزمالك المرتبك، ومرر أحمد خالد داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمد صبحي بقبضة يده، لتجد الخالي من الرقابة محمد حمدي زكي سددها مقصية ارتدت من جسد احد المدافعين وابعدها صبحي الى رمية تماس (31).

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، ومن هجمة منظمة لأصحاب الارض وصلت الكرة لشلبي ناحية اليسار، مررها عرضية سددها احمد سيد "زيزو" ارتدت من الدفاع لتجد المتابع نداي سددها مباشرة سكنت الشباك الى يمين حسام.

استغل لاعبو الزمالك المساحات في دفاع اسوان، لاندفاع لاعبيه للهجوم سعيا لتعديل النتيجة، ومن هجمة مرتدة مرر شلبي عرضية متقنه من ناحية اليسار الى شيكابالا داخل منطقة الجزاء ومنه للخالي من الرقابة نداي سددها بغرابة وهو منفرد بالمرمى علت العارضة (65).

النتائج والترتيب

القاهرة: في ما يأتي النتائج والترتيب ضمن المرحلة 28 لبطولة مصر في كرة القدم

الأحد

سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة 0 - 0

الإثنين

المصري - الداخلية 1 - 1

إنبي - الاتحاد 1 - 0

الثلاثاء

حرس الحدود - المقاولون العرب 0 - 2

سموحة - فيوتشر 1 - 1

طلائع الجيش - فاركو 2 - 2

الأربعاء

البنك الأهلي - الإسماعيلي 2 - 0

الخميس

الزمالك - أسوان 1 - 0

الثلاثاء

(18:30) بيراميدز - الأهلي



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الأهلي 21 16 5 0 40 7 53

2. فيوتشر 27 13 12 2 30 16 51

3. بيراميدز 25 14 7 4 38 17 49

4. الزمالك 27 13 7 7 39 26 46

5. المقاولون العرب 28 9 13 6 31 25 40

6. الاتحاد 26 12 4 10 30 29 40

7. فاركو 28 8 13 7 27 26 37

8. المصري 28 8 13 7 26 30 37

9. إنبي 28 10 6 12 29 34 36

10. سموحة 28 8 11 9 29 32 35

11. سيراميكا كليوباترا 27 6 13 8 27 26 31

12. أسوان 28 8 7 13 26 35 31

13. غزل المحلة 28 8 7 13 24 39 31

14. الإسماعيلي 27 6 11 10 26 32 29

15. البنك الأهلي 28 6 10 12 29 35 28

16. الداخلية 28 5 12 11 24 35 27

17. طلائع الجيش 26 5 10 11 27 37 25

18. حرس الحدود 26 3 7 16 14 35 16